Glavni tajnik UN-a: Globalno zatopljenje gura Zemlju u propast

„Svaka od posljednjih deset godina bila je najtoplija u povijesti. Temperature oceana ruše rekorde, istovremeno uništavajući ekosustave. A nijedna zemlja nije sigurna od požara, poplava, oluja i toplinskih valova“, rekao je veleposlanicima na izvanrednoj konferenciji Svjetske meteorološke organizacije (WMO) UN-a u Ženevi u povodu obilježavanja njezine 75. godišnjice.