Papa Lav odgovorio skepticima klimatskih promjena: "Poslušajte vapaj Zemlje"

Okupljenim predstavnicima okolišnih i autohtonih skupina, njih oko 1.000, Lav je poručio da moraju vršiti pritisak na nacionalne vlade da razviju strože standarde kako bi se ublažila već počinjena šteta. Rekao je da se nada da će nadolazeća UN-ova klimatska konferencija "poslušati vapaj Zemlje i vapaj siromašnih“.