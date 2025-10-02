Papa Lav odgovorio skepticima klimatskih promjena: "Poslušajte vapaj Zemlje"

Papa Lav XIV obrušio se na one koji "ismijavaju one koji govore o globalnom zagrijavanju“, dok je prigrlio ekološku ostavštinu pape Franje i učinio je svojom u nekim od svojih najjačih i najopsežnijih izjava o toj temi do sada.
Lav je predsjedao proslavom 10. obljetnice Franjine povijesne enciklike o ekologiji Laudato Si („Hvaljen budi“) na globalnom skupu južno od Rima. Enciklika je brigu za planet predstavila kao hitnu i egzistencijalnu moralnu zadaću te pokrenula globalni porret odozdo za zaštitu Božjeg stvorenja i naroda koji su najviše pogođeni njegovim iskorištavanjem, prenosi the Guardian.
Okupljenim predstavnicima okolišnih i autohtonih skupina, njih oko 1.000, Lav je poručio da moraju vršiti pritisak na nacionalne vlade da razviju strože standarde kako bi se ublažila već počinjena šteta. Rekao je da se nada da će nadolazeća UN-ova klimatska konferencija "poslušati vapaj Zemlje i vapaj siromašnih“.
Nije imenovao nikoga, ali...
Nije imenovao nikoga, ali povijesno prvi američki papa govorio je samo nekoliko dana nakon što je Donald Trump, s netočnim tvrdnjama, na Općoj skupštini UN-a rekao da je globalno zagrijavanje "prevara“. Trump je dugo kritizirao klimatsku znanost i politike usmjerene na prijelaz prema zelenim izvorima energije poput vjetra i sunca.
Lav je citirao Franjinu naknadnu encikliku, objavljenu 2023., u kojoj je argentinski papa pozvao svjetske čelnike na UN-ovoj konferenciji da se obvežu na obvezujuće ciljeve za usporavanje klimatskih promjena prije nego što bude prekasno.
Preuzeo Franjin ekološki plašt
Pozivajući se na Franjin tekst, Lav je podsjetio da su neki čelnici odlučili „izrugivati se očitim znakovima klimatskih promjena, ismijavati one koji govore o globalnom zagrijavanju i čak okrivljavati siromašne za ono što upravo njih najviše pogađa“.
Lav je snažno preuzeo Franjin ekološki plašt, dajući svoj blagoslov vatikanskom planu da se poljoprivredno zemljište sjeverno od Rima pretvori u golemi solarni park. Kada bude u funkciji, očekuje se da će farmom Vatikan postati prva država na svijetu s nultom razinom ugljičnih emisija.
