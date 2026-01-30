Oglas

Antonio Guterres

Glavni tajnik UN-a: Prijeti nam financijski kolaps. U budućnosti će se situacija samo pogoršati

author
Hina
|
30. sij. 2026. 19:46
Antonio Guterres
Amanuel Sileshi / AFP

Glavni tajnik UN-a poručio je državama članicama da je organizacija u opasnosti od "neizbježnog financijskog kolapsa", navevši pritom neplaćene naknade i proračunsko pravilo u skladu s kojim to globalno tijelo mora vratiti sav nepotrošeni novac, doznaje Reuters iz pisma u koje je imao uvid u petak.

Oglas

"Kriza se produbljuje, prijeti realizaciji programa i dovodi nas u opasnost od financijskog kolapsa, a situacija će se u skoroj budućnosti dodatno pogoršati", napisao je glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres u pismu veleposlanicima od 28. siječnja.

UN se suočava s financijskom krizom jer je najveći donator toga globalnog tijela svjetskog tijela, SAD, smanjio dobrovoljno financiranje agencija UN-a, odbivši ispuniti obvezna plaćanja u redovni i mirovni proračun UN-a.

U pismu je Guterres napisao da su "odluke o nepoštivanju procijenjenih doprinosa kojima se financira veći dio odobrenog redovitog proračuna, sada i formalno objavljene".

Nejasno je na koju državu ili države pritom misli, a glasnogovornik UN-a nije bio odmah dostupan za komentar.

"Ili sve države članice ispunjavaju svoje obveze plaćanja u cijelosti i na vrijeme - ili države članice moraju temeljito revidirati financijska pravila UN-a da bi se spriječio neizbježan financijski kolaps", rekao je, upozorivši na to da bi novaca moglo ponestati do srpnja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Antonio Guterres Glavni tajnik UN-a UN ujedinjeni narodi un

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ