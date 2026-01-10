Gori jedna od najvećih džamija u Iranu: "Ovo nije kaos. Ovo je 47 godina bijesa"

Screenshot / X

Društvenim mrežama proširila se snimka vatre i gustog dima uz vjerski objekt, a objavila ju je iranska aktivistica i novinarka Masih Alinejad na platformi X. U objavi tvrdi da je tijekom aktualnih prosvjeda u Iranu gorjela “jedna od najvećih džamija u zemlji”.

“Jedna od najvećih džamija u Iranu gorjela je tijekom ustanka. Nemojte paničariti. Ovo nije kaos. Ovo je 47 godina bijesa. Četrdeset i sedam godina, nakon svakog “Allahu Akbar” s tih minareta, islamistički režim ubijao je nevine Iranci", napisala je Alinejad uz snimku.

One of Iran’s biggest mosques burned during uprising.



Don’t panic. This isn’t chaos.

It’s 47 years of rage.

For 47 years, after every Allahu Akbar from these minarets, innocent Iranians were executed by an Islamist regime. pic.twitter.com/oHtMpPjHQA — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 10, 2026

Radi se o džamiji Al-Rasool?

Snimka se u kratkom roku proširila X-om i drugim društvenim mrežama, no zasad nema neovisne potvrde gdje je i kada točno snimljena. Prema nepotvrđenim informacijama, radi se o džamiji Al-Rasool u Teheranu, što sugerira i fotografija s Google Mapsa.

BREAKING: Iran Ayatollah compound stormed 🇮🇷



▪️Iranian government is in full collapse

▪️217 Protesters killed

▪️100,000's roared "Death to Khamenei"

▪️Al-Rasool Mosque in Tehran burning

▪️Complete Internet blackout

▪️Starlink providing limited internet

▪️Inflation now 88% pic.twitter.com/hYcS4CjxVs — Krishnan Gaur (@Mercedes5494) January 10, 2026

Iranske vlasti zasad se nisu službeno očitovale o snimci, a veliki međunarodni mediji još nisu objavili potvrdu da je u sklopu aktualnih prosvjeda došlo do požara na nekoj od većih džamija u Iranu.