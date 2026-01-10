Oglas

Gori jedna od najvećih džamija u Iranu: "Ovo nije kaos. Ovo je 47 godina bijesa"

N1 Info
10. sij. 2026. 11:10
gori džamija u iranu
Screenshot / X

Društvenim mrežama proširila se snimka vatre i gustog dima uz vjerski objekt, a objavila ju je iranska aktivistica i novinarka Masih Alinejad na platformi X. U objavi tvrdi da je tijekom aktualnih prosvjeda u Iranu gorjela “jedna od najvećih džamija u zemlji”.

“Jedna od najvećih džamija u Iranu gorjela je tijekom ustanka. Nemojte paničariti. Ovo nije kaos. Ovo je 47 godina bijesa. Četrdeset i sedam godina, nakon svakog “Allahu Akbar” s tih minareta, islamistički režim ubijao je nevine Iranci", napisala je Alinejad uz snimku.

Radi se o džamiji Al-Rasool?

Snimka se u kratkom roku proširila X-om i drugim društvenim mrežama, no zasad nema neovisne potvrde gdje je i kada točno snimljena. Prema nepotvrđenim informacijama, radi se o džamiji Al-Rasool u Teheranu, što sugerira i fotografija s Google Mapsa.

Iranske vlasti zasad se nisu službeno očitovale o snimci, a veliki međunarodni mediji još nisu objavili potvrdu da je u sklopu aktualnih prosvjeda došlo do požara na nekoj od većih džamija u Iranu.

