komentar govora
Sieper: Putin je zao, ali nije glup. Trump je glup
Eurozastupnik Lukas Sieper (PdF) komentirao je u razgovoru s Majom Štrbac u Strasbourgu govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen o stanju nacije.
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"Govor je bio drugačiji nego proteklih godina. Predsjednica shvaća da joj se politička potpora smanjuje i da se mora snažno boriti za nju. Pokazala je svijest o tome. Da, EPP je i dalje na njezinoj strani, ali krajnja desnica se aktivno bori protiv nje, dok desnica i centristi gube povjerenje u nju", kazao je pa nastavio:
"Meni je drago da se osvrnula na daljnje proširenje Unije, a Hrvatska je najbolji primjer za to. Također, vidimo brojne ne tako lijepe stvari na Balkanu u posljednje vrijeme. Svidjela mi se i predanost obrani Ukrajine. Ono što mi se nije svidjelo jest ono o zaštiti maloljetnika na internetu. Mislim da je to dobar i nužan korak, ali i korak koji uvelike ograničava osobne slobode građana. Nije to dobro objasnila."
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Mnogo je govorila o industriji i ulaganjima, odnosno potrebi da se ojača taj segment.
"Iako se lani činilo da bi rat u Ukrajini mogao završiti, čini se da će on biti nastavljen. Zato radimo zaokret od samog slanja novca Ukrajini, ali žao mi je što se nije govorilo o slanju europske vojske u Ukrajinu. Nažalost, prisiljeni smo trošiti puno novca na stratešku autonomiju, novca koji bismo inače trošili na škole, zdravstvo, razvoj industrija... Zato će građani glasati za ekstremiste koji im šalju populističke poruke. Ali, dugoročno naše politike mogu pomoći. Uostalom, ovdje smo zbog previše oslanjanja na SAD i Rusiju, koje su nas ostavile, a u slučaju Rusije - i napale."
Europsko sigurnosno vijeće bi trebalo biti rješenje za Vladimira Putina?
"To ujedinjuje, ali ne može biti kraj priče. Obrana je učinkovita samo ako je neovisno, a ne načinjeno samo od tijela EU-a."
Donald Trump?
"Prijetnja Rusije je puno veća od američke, ali razlog je drugačiji. Putin je zao, ali nije glup. Ako ga kritizirate, on to ne shvaća osobno, shvaća to u političkoj klimi i ozračju. Trump je glup čovjek i sve shvaća vrlo osobno pa donosi odluke iz osvete. Ima taj kompleks, misli da je savršen i iznad drugih. Von der Leyen je bila pametna što ga nije spomenula i dala mu izlike za katastrofalne poteze."
Pozdravio je Kanadu kao novu članicu Europske unije.
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"Mislim da bi bila dobar dodatak europskoj obitelji, a i netko tko će nas učiniti snažnijima."
Komentirao je i migracije, prvenstveno kroz Ceutu.
"Ne smijemo dozvoliti da nas netko ucjenjuje migracijama, moramo ojačati granice, osigurati da migranti imaju zakonske predstavnike i ne smijemo se udaljavati od problema već se suočavati s njime. Što se Ceute tiče... Migracije oduvijek postoje kroz ljudsku povijest. Sve dok postoje sukobi i siromaštvo. Ljudska vrsta ima najveću želju za opstankom i boljim životom. Ne želim poricati sve izazove, ali govoriti da se migracije mogu zaustaviti je suludo. To je kao da pokušavate zaustaviti valove, oni će se uvijek vraćati. Zidovi nisu rješenje, ljudi će uvijek naći način, kao i u prošlosti. Dakle, migracije će se zaustaviti kad za njih više neće postojati razlozi", zaključio je Lukas Sieper.
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