Sieper: Putin je zao, ali nije glup. Trump je glup

"Ne smijemo dozvoliti da nas netko ucjenjuje migracijama, moramo ojačati granice, osigurati da migranti imaju zakonske predstavnike i ne smijemo se udaljavati od problema već se suočavati s njime. Što se Ceute tiče... Migracije oduvijek postoje kroz ljudsku povijest. Sve dok postoje sukobi i siromaštvo. Ljudska vrsta ima najveću želju za opstankom i boljim životom. Ne želim poricati sve izazove, ali govoriti da se migracije mogu zaustaviti je suludo. To je kao da pokušavate zaustaviti valove, oni će se uvijek vraćati. Zidovi nisu rješenje, ljudi će uvijek naći način, kao i u prošlosti. Dakle, migracije će se zaustaviti kad za njih više neće postojati razlozi", zaključio je Lukas Sieper.