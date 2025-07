Granić: Turski predsjednik je suznih očiju molio da Hrvatska pomogne Bošnjacima

„Predsjednik je ministra obrane Gojka Šuška i mene pitao što mi mislimo. Mi smo rekli da Hrvatska treba pomoći i on se složio. Pitao je Šuška jesmo li spremni, što je on potvrdio. Mene je pitao kako će reagirati međunarodna zajednica, prije svega SAD, a ja sam odgovorio da će reagirati odlično ako to bude riješeno prema međunarodnom pravu“, rekao je Granić.