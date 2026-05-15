Grčki tanker pun nafte jedan je od rijetkih koji je prošao kroz Hormuški tjesnac

Grčki tanker u petak je isplovio iz Zaljeva prema Indiji nakon što je prošao kroz Hormuški tjesnac, što je jedan od rijetkih prolaza plovila sa sirovom naftom kroz taj plovni put ovog tjedna, pokazuju podaci o praćenju brodova.

Američko-izraelski rat protiv Irana doveo je do de facto zatvaranja tjesnaca, ostavljajući stotine brodova u blokadi i uzrokujući velike poremećaje u opskrbi energijom.

Tanker Karolos, koji plovi pod zastavom Liberije s kapacitetom od najviše milijun barela nafte, u petak putuje prema luci Sikka na zapadu Indije nakon što je 14. svibnja prošao kroz Hormuški tjesnac, stoji u analizi tvrtke Kpler.

U odvojenom slučaju tanker sa sirovom naftom pod panamskom zastavom kojim upravlja japanska rafinerijska grupa Eneos prošao je kroz tjesnac u četvrtak, pokazuju podaci o praćenju brodova tvrtke LSEG.

Iran najavljuje povećanje broja prolazaka

Prije početka rata protiv Irana, Hormuški tjesnac bio je ruta za 20 posto svjetske opskrbe energijom, što je odgovaralo brojci od 125 do 140 prolazaka brodova dnevno. Kroz tjesnac je u četvrtak prošlo oko 10 plovila, prenosi Reuters.

Iranska državna televizija objavila je u petak da je 30 brodova u četvrtak prošlo kroz tjesnac u oba smjera te da će se taj broj "povećati”.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu ponestaje strpljenja s Iranom te da se kineski predsjednik Xi Jinping tijekom razgovora u Pekingu složio da Teheran mora ponovno otvoriti ključni tjesnac.

Međunarodno udruženje transportnih radnika (ITF) ovaj je tjedan objavilo da je unutar tjesnaca blokirano „više od 20 tisuća pomoraca” koji su „odvojeni od svojih obitelji, a u mnogim slučajevima ponestaje im hrane, vode i goriva”.