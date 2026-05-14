IRGC objavio koliko je brodova prošlo kroz Hormuz. "Neprijateljskim" državama i dalje zabranjen tranzit

Oko trideset brodova prošlo je od srijede navečer kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik iranske Revolucionarne garde (IRGC) u četvrtak.
On je naglasio da je brodovima povezanim s "nekom neprijateljskom državom" i dalje zabranjen tranzit tim putem, prenijela je novinska agencija Fars.
Po agenciji Tasnim, povezanoj s IRGC-om, kineski brodovi bili su među onima koji su tijekom noći prošli kroz Hormuz.
Dopušten im je tranzit nakon intenzivnih napora obje zemlje, pri čemu su bliski bilateralni odnosi i strateško partnerstvo igrali odlučujuću ulogu, navodi se u izvješću.
Tasnim nije naveo točan broj plovila već je samo izvijestio o "nizu kineskih brodova" koji su prošli kroz Hormuški tjesnac nakon koordinacije s Iranom.
Kina i Iran dugo se smatraju bliskim saveznicima, na veliko razočaranje Washingtona, koji pokušava prisiliti Teheran da ukine blokadu tjesnaca donesenu nakon što su SAD i Izrael krajem veljače započeli napade na Iran, ističe agencija dpa.
Izvješće o kineskim brodovima koji su prošli kroz tjesnac stiglo je dok je američki predsjednik Donald Trump u Pekingu na razgovorima s predsjednikom Xi Jinpingom.
Prema Bijeloj kući, obje strane složile su se da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren za isporuku energenata.
Iran je preuzeo kontrolu nad tjesnacem ubrzo nakon napada SAD-a i Izraela 28. veljače, de facto zaustavivši komercijalni brodarski promet i prijeteći napadom na brodove koji nisu tražili dozvolu za tranzit.
SAD su odgovorile vlastitom blokadom iranskih luka s ciljem gušenja prihoda zemlje od nafte.
Teheran dosljedno tvrdi da Hormuški tjesnac nije blokiran. Međutim, u stvarnosti se brodarske tvrtke moraju koordinirati s iranskim vlastima i dopušten im je prolaz kroz koridor blizu iranske obale samo uz visoku naknadu, pojašnjava dpa.
Prema mišljenju stručnjaka za međunarodno pravo, takve naknade krše pravo tranzitnog prolaza.
