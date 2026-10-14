Oglas

"DALEKO OD STVARNOSTI"

Grenland demantira Trumpa: "Nema govora o masovnom istraživanju nafte i plina"

author
Hina
|
14. lis. 2026. 22:26
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
000_D392463
FLORENT VERGNES/AFP

Grenland je u srijedu osporio izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o predstojećem opsežnom istraživanju nalazišta nafte, plina i minerala na tom arktičkom otoku.

Oglas

Zamjenik grenlandskog ministra rudarstva Jørgen Hammeken-Holm potvrdio je za televizijsku kuću CNN da postoje aktivnosti američkih tvrtki.

No, naglasio je: "Veoma smo daleko od 'masovnog' istraživanja." U tijeku su mnogi manji istraživački projekti, ali mogle bi proći godine prije nego što postanu operativni", rekao je Hammeken-Holm.

Što je rekao Trump?

Ranije u srijedu, Trump je na svojoj platformi Truth Social objavio da se na Grenlandu "priprema početak masovnog istraživanja nafte, plina i minerala". Za taj arktički otok, koji pripada Danskoj, rekao je da je "naš novi i lijepi Grenland".

Trump je također ustvrdio da stručnjaci vjeruju da je količina lako dostupne nafte na Grenlandu daleko veća nego u gotovo bilo kojem drugom dijelu svijeta. Međutim, iskorištavanje resursa na tom otoku već se dugo smatra teškim.

Ususret međuizborima 3. studenoga, Trumpovi republikanci pod velikim su pritiskom zbog cijena goriva koje su porasle kao posljedica njegova rata s Iranom.

U rujnu su SAD, Danska i Grenland potpisali sporazum o pojačanom sigurnosnom partnerstvu, čime je okončan spor oko otoka koji je Trump izazvao prijetnjama aneksijom. Taj sporazum modernizira i dopunjuje obrambeni sporazum između Danske i SAD-a koji postoji od 1951. godine.

Prema tekstu koji je objavila Bijela kuća, nafta i plin ne spominju se izričito u sporazumu, ali se navodi suradnja na području minerala te suradnja na gospodarskom razvoju općenito.

Teme
donald turmp grenland istraživanje nafte rudarstvo i istraživanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ