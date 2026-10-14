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veliki planovi

Trump najavio što planira s Grenlandom: "Na našem novom i prekrasnom otoku..."

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N1 Info
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14. lis. 2026. 08:22
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Grenland
THOMAS TRAASDAHL / AFP

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da na Grenlandu kreću istraživanja nafte, plina i minerala. Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social nije dodatno objašnjavao objavu.

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"Priprema se početak opsežnog istraživanja nafte, plina i ruda na našem novom i prekrasnom Grenlandu!

Stručnjaci tvrde da su zalihe lako dostupne nafte ondje daleko veće nego u gotovo bilo kojoj drugoj zemlji na svijetu, a što je još važnije – s aspekta sigurnosti te obrane i napada, kako Sjedinjenih Američkih Država tako i Europe – taj je položaj bez premca.

Svaki budući napad na Sjedinjene Države morao bi ići preko Grenlanda, gdje bi naša obrana rutinski obarala bespilotne letjelice, projektile ili bilo koji drugi oblik oružja koji još nije ni osmišljen.

To nam osigurava vrijeme, položaj i preglednost kakve nema nigdje drugdje na svijetu! Hvala vam na pozornosti koju pridajete ovoj temi. Predsjednik DONALD J. TRUMP", napisao je Trump.

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