Orban pod pritiskom Trumpa: Mađarska bez ruske nafte - rješenje u Hrvatskoj?

U 2020. godini Mađarska je 64 % nafte dobivala tim naftovodom, a do 2024. taj je udio narastao na 80 %, odnosno pet milijuna tona godišnje. Vlada tvrdi da su kopneni cjevovodi najjeftiniji način opskrbe i da, bez izlaza na more, nema alternative. Male količine uvoze se iz Kazahstana, Hrvatske, Iraka i Azerbajdžana.