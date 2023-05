Guverner Montane potpisao zakon o zabrani TikToka

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Guverner Montane Greg Gianforte potpisao je u srijedu zakon kojim se zabranjuje rad TikToka, čime je Montana postala prva američka savezna država koja je zabranila popularnu aplikaciju za kratke videozapise.

Montana je sredinom travnja donijela zakon o zabrani TikToka. Zakon je prihvaćen sa 54 glasa, 43 su bila protiv, a zakon je sada potpisao i republikanski guverner te države na sjeverozapadu zemlje koja ima nešto više od milijun stanovnika.

Guverner Gianforte je naglasio kako će prijedlog zakona unaprijediti “naš zajednički prioritet da zaštitimo stanovnike Montane od nadzora Komunističke partije Kine”.

Novi zakon, koji će stupiti na snagu u siječnju 2024. godine, zabranjuje rad TikTok aplikacije unutar granica Montane. Zakon također, navodi moguće novčane kazne od 10.000 dolara dnevno za prekršitelje, uključujući trgovine aplikacija. Kazne se ne bi odnosile na korisnike.

TikTok, koji ima preko 150 milijuna američkih korisnika, suočava se sa sve većim pozivima američkih zakonodavaca i državnih dužnosnika da se aplikacija zabrani u cijeloj zemlji zbog zabrinutosti o mogućem utjecaju kineske vlade na platformu.

No, tvrtka, koja je u vlasništvu kineske tehnološke tvrtke ByteDance, je zanijekala da je ikada podijelila podatke s kineskom vladom i rekla da to neće učiniti ako se od nje to zatraži.

Iz TikToka su poručili kako zakon “krši prava iz Prvog amandmana naroda Montane nezakonitom zabranom TikToka”, dodajući da će oni “braniti prava naših korisnika unutar i izvan Montane. ”

Očekuje se da će ova mjera, koja bi trebala stupiti početkom iduće godine, biti pravno osporena.

Zabavni, šašavi videozapisi i jednostavnost korištenja aplikacije učinili su je iznimno popularnom, a američki tehnološki divovi poput Snapchata i Mete, matične tvrtke Facebooka i Instagrama, vide je kao konkurentsku prijetnju.

