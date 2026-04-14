Hamas odbacuje plan razoružavanja Gaze: "Dok Izrael u potpunosti ne provede uvjete prve faze"
Hamas je odbacio plan razoružavanja koji je predložio visoki predstavnik u mirovnim naporima predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, rekao je za BBC visoki palestinski dužnosnik upoznat s pregovorima.
Optužio je Nickolaya Mladenova, visokog predstavnika za Gazu u okviru američkog Odbora za mir, za pristranost prema Izraelu. Prošlog mjeseca Mladenov je iznio okvir za demilitarizaciju Gaze kao dio druge faze sporazuma o primirju koji su Hamas i Izrael dogovorili u listopadu, piše BBC.
Dužnosnik je rekao da je Hamas regionalnim posrednicima poručio kako neće sudjelovati u razgovorima o drugoj fazi dok Izrael u potpunosti ne provede uvjete prve faze.
Izrael je pak izjavio da neće nastaviti bez napretka u razoružavanju Hamasa.
Delegacija Hamasa u Kairu trebala se u utorak sastati s čelnikom egipatske obavještajne službe prije odlaska.
Prva faza Trumpova mirovnog plana zaustavila je rat, omogućila povratak svih izraelskih talaca koje je Hamas držao u zamjenu za palestinske zatvorenike u Izraelu te dovela do djelomičnog povlačenja izraelskih snaga iz Gaze.
Sredinom siječnja američki izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff najavio je početak druge faze plana za okončanje rata, no od tada vlada zastoj između Izraela i Hamasa. Druga faza trebala bi dovesti do trajnog završetka rata nakon demilitarizacije Gaze i potpunog izraelskog povlačenja.
Prošlog mjeseca Mladenov je predstavio detaljan plan prema kojem bi palestinske oružane skupine u Gazi trebale predati oružje, povezujući to s početkom obnove nakon izraelske vojne kampanje koja je razorila teritorij.
Rat je pokrenut napadom pod vodstvom Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba odvedena je u Gazu kao talac.
Od tada je, prema ministarstvu zdravstva u Gazi pod upravom Hamasa, u izraelskim vojnim operacijama ubijeno više od 72.330 ljudi, uključujući 757 od početka primirja 10. listopada 2025.
Visoki dužnosnik Hamasa rekao je za BBC: “Čekamo da Mladenov predstavi jasan vremenski okvir za ispunjenje preostalih obveza Izraela iz prve faze, uz jamstva za zaustavljanje izraelskih kršenja, prije nego što započnu bilo kakvi razgovori o drugoj fazi.”
Dodao je da palestinske frakcije pitanje oružja smatraju dijelom sveobuhvatnog rješenja koje jamči pravo palestinskog naroda na samoodređenje, a ne parcijalnih dogovora.
Također je napomenuo da Mladenov smatra kako Izrael vjerojatno neće prihvatiti uspostavu neovisne palestinske države.
Prema dužnosniku, Hamas i druge frakcije obavijestili su posrednike tijekom sastanaka u Kairu da neće započeti razgovore o drugoj fazi bez “potpunog prekida izraelskih kršenja, napada, ubijanja i kontinuiranog izgladnjivanja”, kao i potpune provedbe prve faze.
Prema tim izvorima, Hamas traži potpuno povlačenje Izraela iz Gaze te raspoređivanje međunarodnih zaštitnih snaga koje bi pomagale lokalnoj policiji u zaštiti civila.
Drugi dužnosnik Hamasa naveo je da preostali uvjeti prve faze uključuju:
- dovršetak vojnog povlačenja
- ponovno otvaranje prijelaza Rafah i svih prijelaza za ljude
- dopuštanje ulaska dovoljne količine pomoći i komercijalne robe
- omogućavanje rada Nacionalnog odbora za upravljanje Gazom (privremeno tehnokratsko tijelo)
- obnovu opskrbe električnom energijom
- dopremu teške mehanizacije za uklanjanje ruševina
- obnovu bolnica te rad pekarnica i vodovodnih sustava
Dodao je da Mladenovljev plan “odgovara izraelskom stajalištu” jer sve uvjete veže uz razoružavanje, bez osiguravanja financijske potpore za obnovu i oporavak, što blokira rekonstrukciju – što Hamas i druge frakcije odbacuju.
Mladenov je prošlog mjeseca Vijeću sigurnosti UN-a izjavio da bi “polaganje oružja od strane militantnih aktera predstavljalo odlučujući prekid ciklusa nasilja koji desetljećima obilježava život u Gazi”.
“Za stanovnike Gaze posljedice bi bile duboke: povlačenje izraelske vojske i opsežna obnova”, rekao je.
Dodao je da je izbor između “novog rata ili novog početka”.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ranije je upozorio Hamas da će biti razoružan “na lakši ili teži način”.
