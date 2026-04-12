Flotila s humanitarnom pomoći za Gazu pokušat će probiti izraelsku blokadu

Druga flotila koja prevozi humanitarnu pomoć Palestincima u Gazi treba u nedjelju isploviti iz španjolske luke Barcelone kako bi pokušala probiti izraelsku blokadu.
Oko 30 brodova planira napustiti mediteranski lučki grad natovareni medicinskom pomoći i drugim potrepštinama u sklopu inicijative Global Sumud Flotilla, a očekuje se da će se još brodova pridružiti na ruti prema Palestini.
Prošlog listopada izraelska je vojska zaustavila otprilike 40 brodova dok su pokušavali doći do blokirane Gaze, uhitivši švedsku aktivisticu Gretu Thunberg i više od 450 drugih sudionika.
Izrael, koji kontrolira sav pristup Pojasu Gaze, poriče da uskraćuje pomoć za njezinih više od 2 milijuna stanovnika. Palestinci i međunarodne humanitarne organizacije tvrde da pomoć koja stižu na teritorij još uvijek nije dovoljna, unatoč prekidu vatre postignutom u listopadu koji uključuje jamstva o povećanju pomoći.
Glumac Liam Cunningham, poznat po ulozi u televizijskoj seriji Igra prijestolja, koji podržava flotilu, ali ne sudjeluje, rekao je za Reuters: "Svaki kilogram pomoći koji se nalazi na ovim brodovima je neuspjeh jer svi ovi ljudi na ovim brodovima koji troše svoje vrijeme kako bi pomogli svojim bližnjima čine ono što su njihove vlade zakonski obvezne činiti".
Svjetska zdravstvena organizacija izjavila je da su čak i tijekom oružanih sukoba države obvezne prema međunarodnom humanitarnom pravu osigurati da ljudi mogu sigurno doći do medicinske skrbi.
"Ovo je misija čiji je cilj otvoriti humanitarni koridor kako bi organizacije za dostavu pomoći mogle stići", rekao je za Reuters Saif Abukešak, palestinski aktivist i član organizacijskog odbora flotile.
Švicarski i španjolski aktivisti na prošlogodišnjoj flotili rekli su da su u izraelskom pritvoru bili izloženi nehumanim uvjetima.
