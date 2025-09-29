REUTERS / Kevin Lamarque

Benjamin Netanyahu sastao se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Izraelski premijer prihvatio je Trumpov mirovni plan od 20 točaka, dok Hamas kaže da ga nije zaprimio. Osniva se Odbor za mir, a Trump kaže da ako se Hamas s istim ne složi, Izrael će imati "punu podršku" SAD-a da "učini što mora".

Netanyahu pristao na američki mirovni plan za Gazu

"Ovo je velik i prekrasan dan. Potencijalno jedan od najvećih dana ikada u civilizaciji", započeo je Trump svoje obraćanje.

Američki predsjednik kaže da je "danas povijesni dan za mir" i kaže da su on i Netanyahu razgovarali "kako okončati rat u Gazi".

"Ali to je samo dio šire slike", dodaje. "Nazovimo je - vječnim mirom na Bliskom istoku."

Zahvala svjetskim čelnicima

Trump dalje zahvaljuje Netanyahuu "što je pristao na plan".

Hamas je jedina preostala skupina koja se ne slaže s planom Bijele kuće za Gazu, kaže Trump. Navodi čelnike iz:

Saudijske Arabije, UAE-a, Jordana, Turske, Indonezije, Pakistana i Egipta.

Mnogi od njih, kaže, bit će važni u "suočavanju" s Hamasom.

BREAKING: President Trump releases "Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict" ahead of press conference with Israel's Benjamin Netanyahu. pic.twitter.com/z6oclEULpY — Fox News (@FoxNews) September 29, 2025

"Hamas jedini preostaje"

"Nadam se da ćemo imati mirovni dogovor i, ako Hamas odbije dogovor, što je uvijek moguće, oni su jedini koji su ostali. Svi ostali su ga prihvatili. Ali, imam osjećaj da ćemo imati pozitivan odgovor."

Trump kaže da ako se Hamas ne složi, Izrael će imati "punu podršku" SAD-a da "učini što mora".

Hamas još nije primio Trumpov mirovni plan

Hamas se oglasio nedugo nakon završetka press konferencije. Neiznenađujuće, ali nisu dobili Trumpov plan za primirje.

Mahmoud Mardawi iz Hamasa rekao je regionalnim medijima da militantna skupina nije bila obaviještena o Trumpovom planu prije njegove objave.

Dodaje da su njegove odredbe bliske izraelskom planu za okončanje rata.

'Dobar čovjek' Tony Blair dio Trumpovog 'Odbora za mir'

"Jedna od osoba koja želi biti u ovom tijelu je bivši britanski premijer Tony Blair. Dobar čovjek, vrlo dobar čovjek. I neki drugi."

Trump kaže da se ovo prijelazno tijelo zove "Odbor za mir".

Ostali članovi, dodaje Trump, bit će imenovani u narednim danima.

"Palestinska uprava morat će kriviti sama sebe"

Palestinska uprava, vlada koju je nedavno formalno priznalo nekoliko zapadnih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, morat će sama sebe kriviti ako se ne reformira, kaže Donald Trump.

Nastavljajući svoj govor, Trump dodaje:

„Izazivam Palestince da preuzmu odgovornost za svoju sudbinu jer im to dajemo. U potpunosti osuđujemo i zabranjujemo terorizam te zasluženo osiguravamo svjetliju budućnost.“

Netanyahu najavio "skromno povlačenje"

Nakon Trumpa, govorio je Netanyahu.

"Vjerujem da danas poduzimamo ključan korak prema okončanju rata u Gazi i postavljamo temelje za dramatičan napredak ka miru na Bliskom istoku, a mislim i izvan njega", kaže.

"If Hamas rejects your plan ... then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way or it can be done the hard way. But it will be done. We prefer the easy way, but it has to be done."



Israeli Prime Minister Netanyahu issues warning to Hamas if they reject… pic.twitter.com/eJ4E6cIWea — Fox News (@FoxNews) September 29, 2025

"Ako Hamas pristane na vaš plan, gospodine predsjedniče, prvi korak bit će skromno povlačenje, nakon čega slijedi puštanje svih naših talaca u roku od 72 sata. Sljedeći korak bit će osnivanje međunarodnog tijela zaduženog za potpuno razoružanje Hamasa i demilitarizaciju Gaze."

Međutim, značajno je da Netanyahu kaže da će Izrael ostati "u sigurnosnom perimetru u doglednoj budućnosti".

Upozorava da ako Hamas odbije plan - "ili ako ga navodno prihvate, a zatim u osnovi učine sve da mu se suprotstave" - ​​Izrael će posao završiti "sam".

"Ovo se može učiniti na lakši ili teži način", kaže.

"Ali bit će učinjeno, mi preferiramo lakši način, ali mora se učiniti."

Susret ispunjen optimizmom za mir

Donald Trump je dočekao Netanyahua ispred zapadnog krila, smiješeći se i rukovavši se s njim. Trump je podignuo palčeve dok su mu novinari dobacivali pitanja.

Jedan ga je pitao: "Jeste li uvjereni da će uskoro biti mira u Gazi?" Trump je kimnuo u znak potvrde, rekavši: "Jesam. Vrlo sam uvjeren".

Trump je više puta izjavio da je vrijeme da se rat završi

Podsjećamo, Trump je u još jednoj objavi velikim slovima na svojoj platformi Truth Social u nedjelju obećao “veličinu na Bliskom istoku” i “nešto posebno”. U posljednje vrijeme više je puta izjavio da je vrijeme da rat završi. Netanyahu je, sa svoje strane, rekao za Fox News da Izrael surađuje s Washingtonom kako bi “plan zaživio”, piše Al Jazeera.

Ratni plan s 21 točkom prvi je put predstavljen arapskim i muslimanskim čelnicima na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a (UNGA) u New Yorku prošlog tjedna.

Prema brojnim izraelskim i zapadnim izvješćima, plan predviđa da Hamas u roku od dva dana oslobodi svih 48 preostalih talaca u Gazi, od kojih se oko 20 smatra živima.