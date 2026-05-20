Oglas

Washington vrši pritisak

Pentagon smanjio broj borbenih brigada raspoređenih u Europi

author
Hina
|
20. svi. 2026. 08:21
US troops deploy for Europe from Pope Army Airfield at Fort Bragg, North Carolina. (Photo by Allison Joyce / AFP)
ALLISON JOYCE/AFP/ilustracija

Ministarstvo obrane objavilo je u utorak da smanjuje broj američkih vojnih brigada u Europi s četiri na tri, vraćajući raspoređivanje na razine kao 2021. godine, dok Washington vrši pritisak na kontinent da više učini za vlastitu obranu.

Oglas

Pentagon "je smanjio ukupan broj borbenih brigada (BCT) raspoređenih u Europi s četiri na tri", navodi se u priopćenju. Jedna borbena brigada broji između 4 tisuće i 4700 vojnika, prema izvješću Kongresa.

U priopćenju se navodi da smanjenje rezultira "privremenom odgodom" raspoređivanja američkih snaga u Poljsku.

Toj je objavi prethodila izjava američkog potpredsjednika JD Vancea ranije u utorak, koji je rekao da je planirano raspoređivanje 4 tisuće vojnika u Poljsku odgođeno, a ne otkazano.

"Ministarstvo će odrediti konačni raspored tih i ostalih američkih snaga u Europi na temelju daljnje analize američkih strateških i operativnih zahtjeva, kao i sposobnosti naših saveznika da sami doprinesu snagama za obranu Europe", stoji u priopćenju Pentagona.

Smanjenje borbenih brigada vrhunac je tjednima iščekivanog smanjenja američkih snaga u Europi i inzistiranja Washingtona da saveznici na kontinentu više ulažu u vlastitu obranu.

Predsjednik Donald Trump djeluje odlučno u kažnjavanju saveznika koji nisu podržali američki rat protiv Irana ili doprinijeli mirovnim snagama u ključnom Hormuškom tjesnacu.

Pentagon je početkom svibnja objavio da će Washington povući 5 tisuća vojnika iz Njemačke.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
američka vojna prisutnost u europi američka vojska u europi američke borbene brigade pentagon povlačenje ame vojnika

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ