Pentagon smanjio broj borbenih brigada raspoređenih u Europi

Ministarstvo obrane objavilo je u utorak da smanjuje broj američkih vojnih brigada u Europi s četiri na tri, vraćajući raspoređivanje na razine kao 2021. godine, dok Washington vrši pritisak na kontinent da više učini za vlastitu obranu.

Pentagon "je smanjio ukupan broj borbenih brigada (BCT) raspoređenih u Europi s četiri na tri", navodi se u priopćenju. Jedna borbena brigada broji između 4 tisuće i 4700 vojnika, prema izvješću Kongresa.

U priopćenju se navodi da smanjenje rezultira "privremenom odgodom" raspoređivanja američkih snaga u Poljsku.

Toj je objavi prethodila izjava američkog potpredsjednika JD Vancea ranije u utorak, koji je rekao da je planirano raspoređivanje 4 tisuće vojnika u Poljsku odgođeno, a ne otkazano.

"Ministarstvo će odrediti konačni raspored tih i ostalih američkih snaga u Europi na temelju daljnje analize američkih strateških i operativnih zahtjeva, kao i sposobnosti naših saveznika da sami doprinesu snagama za obranu Europe", stoji u priopćenju Pentagona.

Smanjenje borbenih brigada vrhunac je tjednima iščekivanog smanjenja američkih snaga u Europi i inzistiranja Washingtona da saveznici na kontinentu više ulažu u vlastitu obranu.

Predsjednik Donald Trump djeluje odlučno u kažnjavanju saveznika koji nisu podržali američki rat protiv Irana ili doprinijeli mirovnim snagama u ključnom Hormuškom tjesnacu.

Pentagon je početkom svibnja objavio da će Washington povući 5 tisuća vojnika iz Njemačke.