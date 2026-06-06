Hegseth na obljetnici dana D: Europa se suočava s "invazijom"

Njegova izjava nastavak je kritika koje na račun Europe često iznosi vlada predsjednika Donalda Trumpa. Kontinentu s druge stranke Atlantika Washington spočitava preslabu obranu, nesposobnost da se nosi s imigracijom, nepotrebnu birokraciju i "cenzuru" krajnje desnih i nacionalističkih glasova kako bi ih se spriječilo da dođu na vlast.