SAD je više puta mijenjao režime: Ovo su njegovi dosadašnji (ne)uspjesi

Nakon što su međunarodne snage, među kojima je bila i Njemačka, 2014. godine smanjile broj svojih vojnika, talibani su postupno jačali. Izvodili su napade i sve više slabili vladu nacionalnog jedinstva. U posljednjoj godini svojega prvog mandata Donald Trump postigao je sporazum s talibanima o povlačenju preostalih američkih postrojbi, koje zauzvrat nisu trebale biti napadane. Neposredno nakon povlačenja posljednjih američkih snaga pod vodstvom Joea Bidena 2021. godine talibani su ponovno preuzeli potpunu kontrolu i vratili politički sustav koji je postojao prije američke invazije.