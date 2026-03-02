Plenković: Teško je izvana procijeniti mogućnost promjene režima u Iranu

"I to što nam je predstavljeno, po našem mišljenju, izgledalo je kao znatna šteta koju su uzrokovali ruski napadi na Ukrajinu. Tijekom cijelog rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine, pozicija Hrvatske prema Mađarskoj i Slovačkoj, ponovljena u više navrata pred svim europskim partnerima, europskim institucijama i Europskom komisijom, bila je da Jadranski naftovod (JANAF) ima puni kapacitet da bude primarni naftovod za za naše susjede koji nemaju izlaz na more, za naše partnere i prijatelje, a ne kao alternativni ili sekundarni, odnosno pomoćni naftovod kako je Mađarska znala govoriti", rekao je Plenković.