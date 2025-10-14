Oglas

Sébastien Lecornu

Preokret u Parizu! Francuski premijer odgodio kontroverznu mirovinsku reformu

Hina
14. lis. 2025. 18:49
Sebastien Lecornu
THOMAS SAMSON / AFP

Francuski premijer Sébastien Lecornu u utorak je odgodio kontroverznu mirovinsku reformu iz 2023. sve do predsjedničkih izbora, popustivši pritisku lijevih zastupnika koji su zahtijevali takav potez kako bi podržali njegov politički opstanak.

Lecornu, koji se suočava s teškom bitkom da preživi barem dva glasanja o povjerenju kasnije ovog tjedna, objavio je to u obraćanju parlamentu kao dio posljednjeg pokušaja stvaranja uvjeta za donošenje smanjenog proračuna za 2026. godinu.

Lecornuova odluka predstavlja priznanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da je odgoda mirovinske reforme bio jedini način da se osigura opstanak Lecornua, njegovog šestog premijera u manje od dvije godine.

„Predložit ću parlamentu, već ove jeseni, suspenziju mirovinske reforme iz 2023. do predsjedničkih izbora“, rekao je Lecornu zastupnicima. „Od sada do siječnja 2028. neće biti povećanja dobi za odlazak u mirovinu“, rekao je. 

Mirovinskom reformom u Francuskoj želi se podići dob za umirovljenje sa 62 na 64 godine.

Francuski premijer pokušava progurati proračun koji bi smanjio državni deficit i doveo do rješavanja nagomilanog javnog duga.

Teme
Sebastien Lecornu francuska francuski premijer

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
