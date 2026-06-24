IAEA će nastaviti provoditi inspekcije u Iranu

REUTERS/Mike Blake

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) uskoro će ponovno provoditi inspekcije u Iranu nakon privremenog sporazuma između SAD-a i Irana, no modaliteti provedbe još nisu usuglašeni, izjavio je u srijedu njezin čelnik Rafael Grossi.

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Dvije strane prošli su tjedan potpisale memorandum o razumijevanju od 14 točaka kojim se utvrđuju široki načelni sporazumi za okončanje rata.

Privremeni sporazum otvorio je put za 60 dana pregovora usmjerenih na rješavanje osjetljivijih detalja, uključujući pitanja vezana uz iranski nuklearni program.

"Inspekcije će se doista provoditi", rekao je čelnik IAEA-e Rafael Grossi na konferenciji za novinare u Japanu, čiju je audio snimku IAEA objavila na internetu.

"Vrlo brzo ćemo raditi na modalitetima - datumima, postupcima, mjestima", rekao je o pregovorima s Teheranom.