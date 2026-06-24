"Spremni za pregovore"
Putin poslao znakovitu poruku nakon žestokih udara na ruske rafinerije
Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je spreman za mirovne pregovore nakon što su ukrajinski napadi na rafinerije izazvali nestašice goriva.
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Vladimir Putin izjavio je da je spreman za mirovne pregovore s Ukrajinom nekoliko dana nakon što je obnovljeni ukrajinski napad na rusku naftnu infrastrukturu izazvao nestašice goriva, prenosi The Independent.
Nazvavši ukrajinske napade pokušajem da se „destabilizira društvo“, ruski predsjednik rekao je:
„Rusija je, međutim, kao što je više puta istaknuto, spremna za mirovne pregovore s Ukrajinom. Spremna je nastaviti na temelju sporazuma postignutih u Istanbulu, sporazuma koje je, podsjećam, tada inicirala ukrajinska delegacija.“
Ove izjave uslijedile su nakon što je ukrajinski veleposlanik pri UN-u Andrij Meljnik upozorio da bi Kijev mogao preispitati svoj trenutačni prijedlog primirja ako ne bude ozbiljnijih međunarodnih napora za okončanje rata, poručivši da „naše strpljenje nije beskonačno“.
U međuvremenu, jedan član Trumpove administracije navodno je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog opisao kao „dijete s posebnim potrebama za Europljane“, prema novoj knjizi objavljenoj u utorak.
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