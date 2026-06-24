VIDEO / Obavljen posljednji test najteže naoružanog ratnog broda na Zemlji: "Sam se može suprotstaviti cijeloj američkoj udarnoj skupini nosača zrakoplova"

Nakon gotovo 30 godina provedenih u brodogradilištu, ruska nuklearna bojna krstarica Admiral Nahimov, najteže naoružani površinski ratni brod na svijetu, ponovno je isplovila na završna morska testiranja, piše MWM. No obnova je trajala toliko dugo i stajala toliko mnogo da se očekuje kako će njezin sestrinski brod Petar Veliki biti povučen iz uporabe jer si smanjena ruska ratna mornarica više ne može priuštiti održavanje oba broda.