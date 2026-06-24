Sa 176 raketnih cijevi
VIDEO / Obavljen posljednji test najteže naoružanog ratnog broda na Zemlji: "Sam se može suprotstaviti cijeloj američkoj udarnoj skupini nosača zrakoplova"
Najteže naoružani površinski ratni brod na svijetu, sa 176 raketnih lansirnih cijevi, konačno se vraća na more na posljednja ispitivanja.
Nakon gotovo 30 godina provedenih u brodogradilištu, ruska nuklearna bojna krstarica Admiral Nahimov, najteže naoružani površinski ratni brod na svijetu, ponovno je isplovila na završna morska testiranja, piše MWM. No obnova je trajala toliko dugo i stajala toliko mnogo da se očekuje kako će njezin sestrinski brod Petar Veliki biti povučen iz uporabe jer si smanjena ruska ratna mornarica više ne može priuštiti održavanje oba broda.
Opsežna modernizacija
Prije nekoliko tjedana nuklearna bojna krstarica Admiral Nahimov, jedan od preostalih ruskih brodova projekta 1144 Orlan (NATO oznaka: klasa Kirov), započela je završna morska ispitivanja s ciljem da tijekom godine uđe u punu operativnu uporabu, navodi Naval News.
Brod prolazi kroz opsežnu modernizaciju još od 2014. godine, a njegov povratak u sastav ruske mornarice više je puta odgađan. Teške krstarice klase Kirov izvorno su projektirane za borbu protiv podmornica i udarnih skupina nosača zrakoplova te se smatraju među najnaoružanijim površinskim brodovima na svijetu.
Modernizirani Admiral Nahimov opremljen je sa 176 vertikalnih lansirnih cijevi (VLS) koje mogu nositi protuzračne projektile S-400, krstareće rakete Kalibr ili hipersonične rakete Cirkon.
Što je toliko dugo trajalo?
Brod je izgrađen u Sovjetskom Savezu 1986. godine pod imenom Kalinjin, a nakon završetka Hladnog rata poslan je u brodogradilište u Severodvinsku na remont, bez realnih izgleda za skori povratak u flotu.
Odluka o njegovoj obnovi donesena je 2006. godine, uz plan da se vrati u službu već 2012. Međutim, radovi su više puta zaustavljani kako bi ruska mornarica dovršila projekt modernizacije.
Posao je nastavljen 2014., ali vrlo sporim tempom uz brojna kašnjenja. Dva desetljeća nakon raspada SSSR-a nestali su infrastruktura i stručnost potrebni za održavanje brodova klase Kirov, što je cijeli proces dodatno zakompliciralo.
Rat u Ukrajini dodatno je usporio projekt jer su značajni resursi preusmjereni na druge vojne prioritete.
Gotovo 30 godina daleko od flote
Unatoč svim poteškoćama, Admiral Nahimov je u lipnju 2025. samostalno isplovio na prvo probno putovanje. U lipnju ove godine započeo je i završnu fazu testiranja.
"Krstarica se trenutno nalazi u fazi ispitivanja, čiji su postupak i trajanje određeni rasporedom koji je odobrila mornarica. Radovi se odvijaju prema planu i nalaze se u završnoj fazi", izjavio je za TASS direktor Ujedinjene brodograđevne korporacije Andrej Pučkov.
Očekuje se da će brod biti predan floti krajem 2026. ili početkom 2027. godine, iako nova odgoda nije isključena.
Sudbina Petra Velikog neizvjesna
Dok se Admiral Nahimov približava povratku u službu, budućnost njegovog sestrinskog broda Petra Velikog ostaje nejasna.
I on je porinut 1986. godine, ali za razliku od Nahimova nikada nije prošao opsežnu modernizaciju te se i dalje oslanja na sustave iz kasne faze Hladnog rata. Zbog svoje veličine i količine naoružanja brodovi klase Kirov iznimno su skupi za održavanje.
Iako Kremlj nije službeno objavio odluku, brojni ruski vojni analitičari smatraju da će Petar Veliki biti povučen iz uporabe ubrzo nakon što se Admiral Nahimov vrati u flotu.
Brod s golemim arsenalom
Klasa Kirov oduvijek je bila poznata po iznimno snažnom naoružanju. Tijekom Hladnog rata jedna bojna krstarica na papiru je imala dovoljno vatrene moći da se suprotstavi cijeloj američkoj udarnoj skupini nosača zrakoplova.
Admiral Nahimov dodatno je unaprijeđen novim radarima i sonarima za suočavanje sa suvremenim pomorskim prijetnjama. Njegovih 80 lansirnih cijevi može nositi krstareće rakete Kalibr, protubrodske rakete P-800 Oniks i hipersonične rakete Cirkon.
Uz to, raspolaže s još 96 lansirnih cijevi za protuzračnu obranu, koje mogu koristiti modificirane projektile sustava S-400, čime su znatno povećane njegove obrambene sposobnosti protiv modernih raketnih prijetnji.
Imaju li ovakvi divovi budućnost?
Među vojnim stručnjacima vodi se rasprava o tome imaju li golemi brodovi poput klase Kirov još uvijek smisla u eri naprednih protubrodskih projektila i besposadnih podvodnih sustava.
Zagovornici velikih ratnih brodova ističu da fregate i korvete, zbog ograničene autonomije i količine naoružanja, ne mogu dugotrajno kontrolirati morska područja kao veći brodovi.
Ipak, mnogi smatraju da je takav koncept primjereniji mornaricama poput američke nego ruskoj, koja raspolaže znatno manjim proračunom i ograničenijim brodograđevnim kapacitetima.
Bez obzira na to, modernizacija Admirala Nahimova ulazi u završnu fazu. Ostaje otvoreno pitanje je li njegov povratak rezultat stvarne strateške potrebe ruske mornarice ili nostalgije za jednim od najmoćnijih ratnih brodova Hladnog rata.
Po završetku testiranja bojna krstarica trebala bi biti raspoređena u sastav Sjeverne flote, nakon čega će biti donesena konačna odluka o sudbini Petra Velikog.
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