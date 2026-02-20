IAEA: Napajanje najveće nuklearne elektrane u Europi ovisi o jednom preostalom dalekovodu

Nuklearna elektrana Zaporižje u jugoistočnoj Ukrajini, koju pod kontrolom drže Rusi, radi na jedinom preostalom vanjskom dalekovodu, nakon što je prije više od tjedan dana izgubila rezervni dalekovod, objavila je u četvrtak Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).
Glavni direktor IAEA Rafael Grossi izjavio je da je dalekovod Ferrosplavna-1 srušen 10. veljače "navodno kao rezultat vojne aktivnosti". Ta nuklearna elektrana, najveća u Europi sa šest reaktora, sada radi samo s energijom koja dolazi iz dalekovoda Dnjeprovska, dodao je.
Elektrana, koju su ruske snage zauzele u prvim tjednima ruske invazije na Ukrajinu, ne proizvodi električnu energiju, ali joj je potrebna energija za održavanje nuklearnog materijala hladnim i sprječavanje topljenja jezgra.
Rusija i Ukrajina rutinski se međusobno optužuju za vojne aktivnosti u blizini elektrane koje bi mogle ugroziti nuklearnu sigurnost. Dvije vanjske linije napajanja elektrane su u nekoliko navrata prekinute, a obje su prošle godine bile izvan pogona gotovo mjesec dana, što je elektranu prisililo da se oslanja na dizelske generatore.
Grossi je rekao da su promatrači IAEA-e, stalno raspoređeni u Zaporožju, pokušavali dobiti informacije o šteti, ali su im sigurnosna ograničenja onemogućila pristup rasklopnom postrojenju elektrane.
"IAEA je spremna točno izvijestiti o prirodi štete i svakom utjecaju na nuklearnu sigurnost", rekao je Grossi. Kontrola nad tom elektranom ključna je točka u pregovorima između Ukrajine i Rusije o rješenju njihovog sad već gotovo četverogodišnjeg sukoba.
Kijev je predložio da elektranom u Zaporožju upravljaju Ukrajina i SAD, što Rusija odbacuje kao neprihvatljivo.
