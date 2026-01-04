Identificirano svih 40 žrtava tragedije u Švicarskoj

Kantonalna policija priopćila je da su identificirane i posljednje 16 žrtava, čime je dovršen proces identifikacije svih poginulih. Među njima su tri švicarske državljanke u dobi od 15, 15 i 22 godine, 24-godišnja djevojka s dvojnim švicarsko-francuskim državljanstvom, troje talijanskih državljana u dobi od 15 i 16 godina, 22-godišnja državljanka Portugala, 17-godišnja državljanka Belgije, šest francuskih državljana u dobi od 14 do 33 godine te 15-godišnjak s francuskim, izraelskim i britanskim državljanstvom.