Identificirano svih 40 žrtava tragedije u Švicarskoj

Švicarska policija identificirala je svih 40 poginulih u požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u noćnom klubu Le Constellation u skijalištu Crans-Montana, priopćile su vlasti kantona Valais.
Oglas
Tužiteljstvo je potvrdilo da je požar izazvan uporabom pirotehničkih fontana unutar objekta.
40 mrtvih, većinom mladih
Prema dosad utvrđenim podacima, među stradalima je i šest talijanskih državljana, a većinu žrtava čine mlade osobe, uključujući i veći broj maloljetnika. Požar je izbio tijekom novogodišnje proslave, a vatra se, prema navodima istražitelja, vrlo brzo proširila zatvorenim prostorom, stvarajući gust dim i paniku među posjetiteljima, piše Index.
Kantonalna policija priopćila je da su identificirane i posljednje 16 žrtava, čime je dovršen proces identifikacije svih poginulih. Među njima su tri švicarske državljanke u dobi od 15, 15 i 22 godine, 24-godišnja djevojka s dvojnim švicarsko-francuskim državljanstvom, troje talijanskih državljana u dobi od 15 i 16 godina, 22-godišnja državljanka Portugala, 17-godišnja državljanka Belgije, šest francuskih državljana u dobi od 14 do 33 godine te 15-godišnjak s francuskim, izraelskim i britanskim državljanstvom.
Državno odvjetništvo navodi da se istraga nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije, uključujući način organizacije proslave i poštivanje sigurnosnih propisa u objektu. Tragedija u Crans-Montani jedna je od najsmrtonosnijih nesreća u zatvorenom prostoru u novijoj povijesti Švicarske, a u više gradova održavaju se komemoracije u spomen na poginule.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas