poginulo 40 ljudi

Švicarska policija identificirala još 16 tijela nakon požara u baru

Hina
04. sij. 2026. 10:42
Tributes lie near the "Le Constellation" bar, after a deadly fire and explosion during a New Year's Eve party, in the upscale ski resort of Crans-Montana, in southwestern Switzerland, January 4, 2026. REUTERS/Lisa Leutner
REUTERS/Lisa Leutner

Švicarska policija u nedjelju je objavila da je identificirala još 16 osoba koje su poginule u požaru u baru u Crans-Montani na Staru godinu, u kojem je poginulo 40 ljudi, što je jedna od najgorih katastrofa u novijoj švicarskoj povijesti.

Među identificiranima je 10 Švicaraca, dva Talijana, jedna osoba s talijansko-emiratskim državljanstvom, jedan Rumunj, jedna osoba iz Francuske i jedna iz Turske, priopćila je policija Valaisa. Imena nisu navedena.

Policija je sada identificirala 24 osobe koje su poginule u požaru u skijaškom središtu Crans-Montani, na jugu Švicarske.

Dužnosnici još uvijek pokušavaju identificirati mnoge od poginulih u požaru u baru Le Constellation.

Oko 119 ljudi zadobilo je ozljede, uključujući teške opekline, a mnogi su prebačeni na odjele za opekline u bolnicama diljem Europe. Rad na identifikaciji mrtvih i ozlijeđenih se nastavlja, priopćila je policija.

Dvije osobe koje su vodile bar pod kaznenom su istragom zbog sumnje na kaznena djela, uključujući ubojstvo iz nehaja, rekli su tužitelji u subotu.

Crans-Montana požar Švicarska

