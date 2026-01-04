Švicarska policija identificirala još 16 tijela nakon požara u baru

REUTERS/Lisa Leutner

Švicarska policija u nedjelju je objavila da je identificirala još 16 osoba koje su poginule u požaru u baru u Crans-Montani na Staru godinu, u kojem je poginulo 40 ljudi, što je jedna od najgorih katastrofa u novijoj švicarskoj povijesti.

Među identificiranima je 10 Švicaraca, dva Talijana, jedna osoba s talijansko-emiratskim državljanstvom, jedan Rumunj, jedna osoba iz Francuske i jedna iz Turske, priopćila je policija Valaisa. Imena nisu navedena.

Policija je sada identificirala 24 osobe koje su poginule u požaru u skijaškom središtu Crans-Montani, na jugu Švicarske.

Dužnosnici još uvijek pokušavaju identificirati mnoge od poginulih u požaru u baru Le Constellation.

Oko 119 ljudi zadobilo je ozljede, uključujući teške opekline, a mnogi su prebačeni na odjele za opekline u bolnicama diljem Europe. Rad na identifikaciji mrtvih i ozlijeđenih se nastavlja, priopćila je policija.

Dvije osobe koje su vodile bar pod kaznenom su istragom zbog sumnje na kaznena djela, uključujući ubojstvo iz nehaja, rekli su tužitelji u subotu.