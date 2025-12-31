Ahmed al-Ahmed
Heroj s Bondi plaže: "Sve u mom srcu bilo je usmjereno na to da uspijem spasiti živote"
Ahmed al-Ahmed, koji je razoružao jednog od napadača u Bondiju prije nego što je pogođen s pet metaka, kaže da zna kako je njegova hrabrost spasila mnoge živote, ali da osjeća tugu zbog onih koji su ubijeni u napadu.
U intervjuu za CBS News Ahmed je rekao da se „nije brinuo ni oko čega“ osim o životima koje je mogao spasiti dok je 14. prosinca razoružavao Sajida Akrama. Taj je čin zabilježen kamerom i podijeljen diljem svijeta.
„Moj cilj bio je samo uzeti mu pištolj i spriječiti ga da ubije ljudsko biće, da ne ubija nevine ljude“, rekao je.
„Znam da sam spasio mnoge, ali mi je žao zbog izgubljenih.“
Akram je ubijen u policijskoj intervenciji tijekom napada na proslavu Hanuke, u kojem je ubijeno 15 ljudi. Njegov sin, Naveed Akram, ranjen je od strane policije i kasnije optužen za 59 kaznenih djela, prenosi Guardian.
Snimke napada prikazuju Ahmeda kako iskače iza parkiranog automobila i hvata se u koštac sa Sajidom Akramom, pri čemu je napadaču pištolj ispao na tlo. Ahmed ga je podigao i uperio prema napadaču, koji se potom povukao prema svome sinu na obližnjem pješačkom mostu.
„Skočio sam mu na leđa, udario ga. Držao sam ga desnom rukom i počeo govoriti riječi upozorenja, poput: ‘baci pištolj, prestani s tim što radiš’“, ispričao je Ahmed CBS-u o borbi s napadačem.
„A emocionalno, u meni se nešto događa, osjećam neku snagu u tijelu, u mozgu… Ne želim gledati kako se ljudi ubijaju preda mnom, ne želim čuti njegov pištolj, ne želim vidjeti ljude kako vrište i mole za pomoć – i to je moja duša koja me tjera da to učinim.“
Ahmed (44) pogođen je s pet metaka ubrzo nakon borbe s Akramom. Prema riječima člana lokalne sirijsko-australske zajednice koji ga je posjetio prošlog tjedna, dobro se oporavlja nakon tri operacije u bolnici u Sydneyju.
Također je rekao CBS-u: „Sve u mom srcu, u mom mozgu, sve je bilo usmjereno samo na to da uspijem spasiti živote ljudi.“
Ahmed, vlasnik trgovine duhanom iz južnog dijela Sydneya, bio je na kavi sa svojim rođakom kada je pucnjava započela.
Njegovi postupci naišli su na široke pohvale. Australski premijer Anthony Albanese posjetio ga je u bolnici i snimljen je kako mu govori: „Tvoje je srce snažno, tvoja je hrabrost inspirativna.“
Prošlog tjedna direktorica za medije udruge Australians for Syria Association, Lubaba Alhmidi AlKahil, rekla je da se ne očekuje da će Ahmedova lijeva ruka ponovno normalno funkcionirati barem šest mjeseci zbog oštećenja živaca.
Također je malo vjerojatno da će se njegova trgovina u Sutherlandu, gdje su stotine ljudi ostavile poruke i cvijeće u znak počasti, uskoro ponovno otvoriti. Umjesto toga, rekao je AlKahil, Ahmed će se odmarati, oporavljati i provoditi vrijeme s obitelji.
„Treba se odmoriti, treba provoditi vrijeme sa svojom obitelji, dugo je bio odvojen od supruge i kćeri“, rekla je.
Članovi obitelji bdjeli su nad Ahmedom tijekom oporavka, dok su ga posjećivali dobronamjernici i uglednici.
„Rekao je da su ga posjetili mnogi ljudi iz vlade, različitih pozadina, različitih religija i etničkih skupina, te mu čestitali“, rekla je AlKahil.
„Vrlo je sretan, osjeća se vrlo smireno.“
Među posjetiteljima su bili i premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns, australska generalna guvernerica Sam Mostyn, koja mu je prenijela osobnu zahvalu kralja Charlesa, kao i David Ossip, predsjednik Židovskog odbora zamjenika Novog Južnog Walesa.
Humanitarna akcija za Ahmeda putem GoFundMea prikupila je 2,5 milijuna dolara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare