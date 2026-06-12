IPO SpaceX-a učinio Elona Muska prvim svjetskim bilijunašem

Prije prodaje dionica, časopis Forbes procijenio je Muskovo bogatstvo na oko 780 milijardi dolara, znatno više od drugoplasiranog na ljestvici najbogatijih ljudi svijeta, suosnivača Alphabeta Larryja Pagea. "Druga najbogatija osoba na svijetu dosad se kretala oko 300 milijardi dolara, što je manje od trećine onoga koliko bi Musk potencijalno mogao vrijediti već sutra", rekao je Matt Durot, zamjenik urednika Forbes Wealtha. "A samo je još jedna osoba, osnivač Oraclea Larry Ellison, ikada premašila vrijednost od 400 milijardi dolara."