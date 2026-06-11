RAZORNO NEVRIJEME
FOTO / VIDEO Oluja rušila zidove u Sloveniji: "Iz dnevnog boravka iznio sam četiri kante tuče“
Sloveniju je u srijedu navečer pogodila snažna hladna fronta koja je donijela olujno nevrijeme, obilnu kišu, tuču i jak vjetar. Najveća šteta zabilježena je na području Gorenjske, dok posljedice nevremena prijavljuju i brojne druge općine diljem zemlje. Mnogi stanovnici još su bez električne energije.
Među najteže pogođenim područjima našao se Klanec kod Komende. Mještanin Alojzij Franc za N1 Slovenija opisao je dramatične trenutke tijekom oluje.
"Srušilo mi je pet smreka, odnijelo dio krova, razbilo prozore, a struje još uvijek nema. Iz dnevnog boravka iznio sam četiri kante tuče koja je ušla kroz razbijene prozore“, rekao je Franc, prisjećajući se da je slično nevrijeme pogodilo mjesto i prije tridesetak godina.
Velika šteta u Kamniku i Cerkljama
Gradonačelnik Kamnika Matej Slapar izjavio je da su obilna kiša i olujni vjetar uzrokovali brojne probleme na području općine. Najviše su stradala naselja Šmarca i Tuhinjska dolina, kao i dijelovi Duplice i središta grada.
Poplavljene su i dvije obrazovne ustanove – Osnovna škola Marije Vere i Centar za obrazovanje Cirius Kamnik. Zahvaljujući brzoj intervenciji djelatnika, nastava se danas odvija bez poteškoća.
Oluja poharala Sloveniju
Mors/X/N1 Slovenija
Mors/X/N1 Slovenija
Mors/X/N1 Slovenija
Sarah Neubauer/N1
Sarah Neubauer/N1
Sarah Neubauer/N1
N1 Slovenija
Sarah Neubauer/N1 Slovenija
Sarah Neubauer/N1 Slovenija
"Olujni udari bili su toliko snažni da su rušili zidove, izbijali prozore i vrata"
Velike posljedice zabilježene su i u općini Cerklje na Gorenjskem. Predsjednik tamošnjeg vatrogasnog saveza Marjan Luskovec rekao je da je najteže pogođen južni i jugoistočni dio općine.
"Vjetar je odnosio krovove i krovne konstrukcije. Procjenjujemo da je oštećeno više od 30 lokacija. Najveća šteta nastala je u svega petnaestak minuta“, kazao je Luskovec.
Prema njegovim riječima, olujni udari bili su toliko snažni da su rušili zidove, izbijali prozore i vrata te prouzročili golemu štetu na poljoprivrednim površinama.
Tuča visoka i do pola metra
Gradonačelnik Cerklja Franc Čebulj rekao je da je najteže stradao donji dio Zaloga, gdje je oštećena gotovo svaka kuća.
"Kukuruz, krumpir, žitarice, kupus i povrće potpuno su uništeni. Ove godine na tim površinama više neće biti uroda“, upozorio je Čebulj.
Najjači olujni pojas bio je širok između 300 i 400 metara, a na pojedinim lokacijama tuča se nakupila do visine od pola metra. Oštećeno je više od 30 objekata, a posljedice nevremena osjetilo je dvadesetak obitelji.
Više od 150 teško oštećenih objekata
Prema riječima direktora slovenske Uprave za zaštitu i spašavanje Leona Behina, nevrijeme je teško oštetilo više od 150 objekata, od čega više od stotinu samo na području Komende.
Na terenu je angažirano više od 165 vatrogasnih ekipa u više od 50 općina. U tijeku su sanacija objekata, uklanjanje srušenih stabala, uspostava prometa i otklanjanje kvarova na elektroenergetskoj mreži.
Nevrijeme je izazvalo i probleme u željezničkom prometu. Klizište je zatvorilo prugu između Dravograda i Vuzenice, pa je uveden autobusni prijevoz. Zbog srušenih stabala i nestanka električne energije privremeno su bile zatvorene i druge željezničke dionice.
Stotine kućanstava bez električne energije
Veliku štetu pretrpjela je i poljoprivreda na istoku Slovenije, osobito na području Majšperka, Žetala i Haloza, gdje su usjevi teško stradali od tuče.
Prema podacima tvrtke Elektro Celje, jutros je bez električne energije bilo 669 korisnika, najviše na području Vojnika i Polzele.
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