Iran demantirao Vancea

Američki predsjednik Donald Trump ponovio je na svojoj platformi Truth Social da bi Iran trebao dopustiti povratak IAEA-e u zemlju. "Svi su potpuno svjesni da će Iran pristati na inspekcije glavnog naoružanja kako bi se osigurala 'nuklearna iskrenost' daleko u budućnost", napisao je Trump, prenijela je agencija dpa.