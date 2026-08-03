TURISTIČKI KOMENTAR
Pinezić: Ljudi se mogu početi osjećati nepoželjnima u Hrvatskoj, ako nemaju debeli novčanik
Turistički stručnjak Nedo Pinezić, kod Borne Šmera u Novom danu, komentirao je ovogodišnju turističku sezonu i nova vladina financijska opterećenja za male obiteljske iznajmljivače.
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