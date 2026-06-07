iranska imovina
Iran kao preduvjet za mir želi povrat zamrznutih sredstava. SAD za njih ima drugi plan
Po izvješćima nekoliko američkih medija Sjedinjene Države navodno razmatraju preusmjeravanje iranske imovine u zaljevske države koje je Teheran napao.
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Izvješća, koja se pozivaju na izvor blizak ministru financija Scottu Bessentu, prenose da je ministar naručio sveobuhvatne procjene štete nastale od početka rata s Iranom.
Zasad se ne zna koja se vrsta imovine razmatra - novac na zamrznutim bankovnim računima ili fizička imovinia poput tankera za naftu.
Iran je više puta gađao zaljevske države od početka rata 28. veljače, a posljednji put u subotu kada je ciljao Kuvajt i Bahrein. Američka vojska ondje ima baze koje se nalaze samo nekoliko stotina kilometara od Irana.
U sklopu pregovora između Sjedinjenih Država i Irana, zahtjevi Teherana uključuju oslobađanje zamrznute imovine.
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