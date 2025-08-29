Iran najavio povlačenje iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja

Iranski parlament planira zakon kojim će povući državu iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), nakon potencijalnog ponovnog uvođenja sankcija Ujedinjenih naroda.
Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo u četvrtak su aktivirale mehanizam za brzo ponovno uvođenje sankcija Iranu zbog nepoštivanja nuklearnog sporazuma iz 2015. između svjetskih sila i Islamske Republike.
Teheran je najavio odgovor na tu „neopravdanu i nezakonitu” odluku, a sada prijeti da će se povući i iz NPT-a, međunarodnog sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja.
"Nacrt zakona je na dnevnom redu i sljedeći tjedan će proći pravnu provjeru i proces odobrenja", rekao je u petak zastupnik Hosein-Ali Hadži-Deligani novinskoj agenciji Tasnim.
On je rekao da, uzimajući u obzir povratak UN-ovih sankcija, daljnji nuklearni pregovori sa Zapadom nemaju smisla. Jedina opcija, tvrdi Hadži-Deligani, potpuni je prekid odnosa s europskim triom poznatim kao E3.
Iran ističe da mu je nuklearna tehnologija potrebna radi energetike, no Zapad dugo strahuje da pokušava razviti atomsko naoružanje. Američki predsjednik Donald Trump povukao je SAD iz sporazuma iz 2015. tijekom svog prvog mandata, tvrdeći da se njime dovoljno ne ograničava iranski nuklearni program.
Teheran je više puta zaprijetio da će izaći iz NPT-a, no analitičari vjeruju da je svrha parlamentarne odluke prvenstveno unutarnja propaganda.
