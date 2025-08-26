Zemlje E3 i Iran razgovaraju o nuklearnom programu Teherana

Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP / Ilustracija

Predstavnici vlada iz Teherana, Berlina, Londona i Pariza trebali bi se u utorak sastati u Ženevi kako bi razgovarali o kontroverznom iranskom nuklearnom programu.

Podijeli

Oglas

Iransku delegaciju za razgovore predvodi zamjenik ministra vanjskih poslova Majid Takht-Ravanchi, izvijestili su iranski mediji.

Prije nešto više od mjesec dana, predstavnici vlada Irana i triju europskih država, poznatih kao E3, sastali su se u Istanbulu zbog spora oko teheranskog nuklearnog programa.

Cilj je bio povećati politički pritisak na Islamsku Republiku kako bi se iransko vodstvo potaknulo na diplomatski sporazum.

Bio je to prvi krug pregovora nakon 12-dnevnog rata između Izraela i Irana u lipnju.

Europljani su Iranu zaprijetili vraćanjem sankcija UN-a, ako se do kraja kolovoza ne pronađe rješenje nuklearnog spora.

Kao supotpisnice Bečkog nuklearnog sporazuma iz 2015., zemlje E3 mogu aktivirati taj mehanizam koji predviđa ponovno uvođenje strogih kaznenih mjera.