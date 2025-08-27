UN-ovi inspektori vratili se u Iran, ali suradnja s IAEA-om još je neizvjesna

UN-ovi nuklearni inspektori vratili su se u Iran prvi put otkako je Iran s tom agencijom obustavio suradnju nakon izraelskih napada na njihova nuklearna postrojenja, izvijestili su u srijedu iranski državni mediji.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je zastupnicima parlamenta da Teheran još uvijek nije postigao dogovor o tome kako će nastaviti punu suradnju s UN-ovom nadzornom agencijom IAEA-om, izvijestila je parlamentarna novinska agencija ICANA.
Rekao je da će inspektori nadzirati promjenu goriva u iranskoj nuklearnoj elektrani Bušehr, prema izvješću.
Arakči je to rekao dan nakon što se Iran sastao s Francuskom, Velikom Britanijom i Njemačkom kako bi pokušao oživjeti pregovore o svom nuklearnom programu, za koji zapadne sile tvrde da je usmjeren na razvoj bombe, dok Islamska Republika tvrdi da je usmjeren na civilne projekte.
Iranske vladi kažu da je državi potreban novi sporazum o suradnji s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) nakon 12-dnevnog zračnog rata u lipnju s Izraelom kojem su se ubrzo pridružile Sjedinjene Države.
Parlamanent obustavio suradnju nakon izraelsko-američkog napada
Iranski parlament u lipnju je donio zakon kojim se obustavlja suradnja s IAEA-om i propisuje da će za sve buduće inspekcije biti potrebno zeleno svjetlo teheranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost.
Vijeće je odobrilo posjet inspektora, ali "nije dovršen niti odobren nacrt novog načina suradnje s IAEA-om", rekao je Arakči, a prenosi ICANA.
"Promjena goriva nuklearnog reaktora u Bušehru mora se obaviti pod nadzorom inspektora međunarodne agencije", dodao je.
Šef IAEA-e Rafael Grossi rekao je u utorak za Fox News da "je prvi tim inspektora IAEA-e opet u Iranu", ali da agencija još uvijek raspravlja o tome kako nastaviti inspekcije.
Nakon napada u lipnju, Iran je tvrdio i kako postrojenja više nisu sigurna za inspektore.
