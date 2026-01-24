Iran odgovrio Trumpu: Prijeti "sveopćim ratom"

Visoki iranski dužnosnik upozorio je da će Iran svaki napad smatrati „sveopćim ratom protiv nas“, uoči dolaska američke borbene skupine nosača zrakoplova i drugih vojnih snaga u regiju.
Upozorenje i jačanje američke vojne prisutnosti dolaze gotovo dva tjedna nakon što je Donald Trump pozvao iranske prosvjednike – od kojih su tisuće ubijene djelovanjem režimskih snaga – da nastave s prosvjedima te obećao da „pomoć stiže“.
„Ovo vojno gomilanje snaga – nadamo se da nije namijenjeno stvarnom sukobu – no naša je vojska spremna i za najgori mogući scenarij. Zbog toga je u Iranu sve pod najvišim stupnjem pripravnosti“, rekao je iranski dužnosnik za Reuters, govoreći pod uvjetom anonimnosti, javlja Sky News.
"Odgovorit ćemo na najtvrđi mogući način"
Dodao je: „Ovaj put svaki napad – ograničen, neograničen, kirurški, kinetički, kako god ga nazivali – smatrat ćemo sveopćim ratom protiv nas i odgovorit ćemo na najtvrđi mogući način kako bismo to okončali.“
Predsjednik Trump izjavio je u četvrtak da Sjedinjene Američke Države prema Iranu šalju „armadu“, ali da se nada kako je neće morati upotrijebiti, ponovivši pritom upozorenja Teheranu da ne ubija prosvjednike niti ponovno pokreće svoj nuklearni program.
„Ako Amerikanci prekrše iranski suverenitet i teritorijalni integritet, odgovorit ćemo“, rekao je iranski dužnosnik.
Odbio je precizirati kako bi takav iranski odgovor izgledao.
