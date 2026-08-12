Kontrola Hormuškog tjesnaca: Trump i Iran u žestokom sukobu

Kylie Cooper/REUTERS

Iran tvrdi da zapravo kontrolira velik dio tog važnog plovnog puta te namjerava uvesti sustav naplate prolaska kao odgovor na američki rat koji je Trump pokrenuo 28. veljače Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da Sjedinjene Američke Države kontroliraju strateški važan Hormuški tjesnac te da ga namjeravaju "zadržati“.

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"SAD ima potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. MISLIM DA ĆEMO GA ZADRŽATI!“ napisao je Donald Trump na svojoj platformi Truth Social.

"Našu pomorsku blokadu svi nazivaju 'ČELIČNIM ZIDOM' i Iran tu ne može učiniti ništa“, dodao je.

Trump je već više puta tvrdio da Sjedinjene Države kontroliraju tjesnac, koji ima ključnu ulogu u transportu energenata i druge robe kroz Bliski istok.

Iran tvrdi suprotno

Iran, međutim, tvrdi da zapravo kontrolira velik dio tog plovnog puta te da namjerava uvesti sustav naplate prolaska kao odgovor na rat koji su Sjedinjene Države pokrenule 28. veljače.

Trump je kasno u utorak novinarima rekao: "Trenutačno imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Oni nemaju kontrolu. Mi imamo potpunu kontrolu. On je naš.“

Američke i izraelske snage tijekom gotovo šest mjeseci rata intenzivno su bombardirale iranske vojne ciljeve te ubile niz visokih dužnosnika te zemlje. Rat je prvotno pokrenut s ciljevima koji su uključivali prisiljavanje Teherana da odustane od nuklearnog programa i promjenu režima.

Iran je odgovorio raketnim napadima na američke baze u regiji, Izrael te ciljeve u zaljevskim državama saveznicama SAD-a.

"Samo djelomično pregovaramo"

Najučinkovitiji iranski odgovor ipak su bili napadi na brodove u Hormuškom tjesnacu, koji su ozbiljno poremetili promet tim ključnim trgovačkim pravcem i uzdrmali svjetsko gospodarstvo, piše Euronews.

S obzirom na pad političke popularnosti u SAD-u uoči kongresnih izbora u studenome, Trump je ublažio prijetnje daljnjom eskalacijom rata u pokušaju ostvarivanja odlučujuće pobjede.

Rat je tako zasad dospio u svojevrsnu pat-poziciju.

Trump, međutim, tvrdi da su Sjedinjene Države spremne usredotočiti se na blokadu iranskih luka, u sklopu strategije koju je u razgovoru za Axios opisao kao "smanjivanje intenziteta“.

"S njima samo djelomično pregovaramo. Samo promatramo Iran, njegovu golemu inflaciju i činjenicu da nemaju novca“, rekao je Trump za Axios u nedjelju.