"Iran spreman za pregovore sa SAD-om, ali ne o obrambenim sposobnostima"

Teheran je spreman za ponovno pokretanje pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, no oni trebaju biti pravedni i ne smiju se ticati iranskih obrambenih sposobnosti, kazao je šef iranske diplomacije Abas Arakči u petak dok regionalne sile nastoje spriječiti sukob između dvaju suparnika.
Oglas
Američki predsjednik Donald Trump je u četvrtak rekao da namjerava razgovarati s Iranom iako je SAD poslao još jedan bojni brod prema Bliskom istoku, a šef Pentagona kazao da će vojska biti spremna učiniti što god predsjednik odluči.
Jedan od glavnih uvjeta američke strane za nastavak pregovora s Iranom jest ograničavanje njegovog raketnog programa, kazao je viši iranski dužnosnik za Reuters prošlog tjedna. Iran odbacuje taj zahtjev.
"Ako pregovori budu pravedni i ravnopravni, Iran je spreman sudjelovati u takvim pregovorima", kazao je ministar vanjskih poslova Abas Arakči na tiskovnoj konferenciji s turskim kolegom u Istanbulu.
Abas Arakči rekao je da trenutno nisu zakazani nikakvi razgovori Teherana i Washingtona. Regionalni saveznici, uključujući Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, ulažu diplomatske napore kako bi se spriječio vojni sukob između Washingtona i Teherana.
Arakči je odgovarajući na američke prijetnje o vojnom djelovanju kazao da je Teheran spreman i za pregovore i za ratovanje.
Arakči, koji je svoj sastanak s turskim kolegom Hakanom Fidanom opisao kao "dobar i koristan", također je dodao da je Teheran spreman surađivati sa zemljama u regiji radi promicanja mira i stabilnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas