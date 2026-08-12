Vrgoračka suša
Presušila rijeka Matica, ugroženi izvori pitke vode
Vrgoračka rijeka Matica, poznata po tome što tijekom obilnih kiša često uzrokuje poplave, ovih je dana potpuno presušila.
Oglas
Kod Vinskog mosta Matica je ostala bez vode, a na mjestu gdje inače protječe rijeka sada je vidljivo samo suho riječno dno. Zbog visokih temperatura, dugotrajne suše i izostanka oborina nema dovoljno dotoka vode u korito. Ovakvo stanje dodatno otežava život vrgoračkim poljoprivrednicima, koji za navodnjavanje svojih poljoprivrednih površina uvelike ovise upravo o vodi iz Matice.
Zabrinjavajuće stanje nije samo na Matici. Vodostaji rijeka i potoka na području Vrgorca izrazito su niski, a dugotrajna suša sve više ugrožava i izvore pitke vode.
Iz Komunalnog Vrgorac su prije nekoliko dana pozvali građane da tijekom kolovoza smanje potrošnju vode. Ako uskoro ne bude znatnijih oborina, stanje bi moglo postati još ozbiljnije, a Vrgoračkom kraju zaprijetiti i problemi s opskrbom pitkom vodom.
Vrgorac, koji se posljednjih godina često suočava s poplavama, ovog se ljeta suočava s potpuno drugačijim problemom - Maticom bez vode i sve izraženijom sušom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas