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Vrgoračka suša

Presušila rijeka Matica, ugroženi izvori pitke vode

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Hina
|
12. kol. 2026. 12:48
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15.03.2018., Stasevica, Ploce."nPhoto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Grgo Jelavic/PIXSELL

Vrgoračka rijeka Matica, poznata po tome što tijekom obilnih kiša često uzrokuje poplave, ovih je dana potpuno presušila.

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Kod Vinskog mosta Matica je ostala bez vode, a na mjestu gdje inače protječe rijeka sada je vidljivo samo suho riječno dno. Zbog visokih temperatura, dugotrajne suše i izostanka oborina nema dovoljno dotoka vode u korito. Ovakvo stanje dodatno otežava život vrgoračkim poljoprivrednicima, koji za navodnjavanje svojih poljoprivrednih površina uvelike ovise upravo o vodi iz Matice.

Zabrinjavajuće stanje nije samo na Matici. Vodostaji rijeka i potoka na području Vrgorca izrazito su niski, a dugotrajna suša sve više ugrožava i izvore pitke vode.

Iz Komunalnog Vrgorac su prije nekoliko dana pozvali građane da tijekom kolovoza smanje potrošnju vode. Ako uskoro ne bude znatnijih oborina, stanje bi moglo postati još ozbiljnije, a Vrgoračkom kraju zaprijetiti i problemi s opskrbom pitkom vodom.

Vrgorac, koji se posljednjih godina često suočava s poplavama, ovog se ljeta suočava s potpuno drugačijim problemom - Maticom bez vode i sve izraženijom sušom.

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Teme
pitka voda rijeka matica vrgorac

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