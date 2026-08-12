Presušila rijeka Matica, ugroženi izvori pitke vode

Kod Vinskog mosta Matica je ostala bez vode, a na mjestu gdje inače protječe rijeka sada je vidljivo samo suho riječno dno. Zbog visokih temperatura, dugotrajne suše i izostanka oborina nema dovoljno dotoka vode u korito. Ovakvo stanje dodatno otežava život vrgoračkim poljoprivrednicima, koji za navodnjavanje svojih poljoprivrednih površina uvelike ovise upravo o vodi iz Matice.