Iran pobjeđuje?
Iranski dužnosnici kažu da ignoriraju privatne zahtjeve Witkoffa za pregovore
Posebni izaslanik Donalda Trumpa slao je poruke iranskom ministru vanjskih poslova tražeći početak pregovora. Teheran poručuje da će rat završiti tek kada Iran procijeni da je uspostavio dugoročnu odvraćajuću snagu.
Predsjednik Donald Trump vodi svojevrsni dvostruki život u vođenju rata protiv Irana. U javnosti redovito tvrdi da je iranska vojna moć uništena, da je njezino vodstvo ubijeno te da preostali dužnosnici u Teheranu mole za pregovore.
„Žele pregovarati. Jako žele pregovarati“, rekao je Trump u nedjelju navečer „Razgovaramo s njima. Mislim da još nisu spremni, ali su vrlo blizu.“
Iza kulisa, međutim, upravo je Trumpova administracija ta koja traži razgovore. Dva iranska dužnosnika rekla su za Drop Site da je Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff prošlog tjedna osobno poslao poruke dužnosnicima u Teheranu, uključujući ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija, istražujući mogućnost obnove pregovora. Iran nije odgovorio na Witkoffove poruke. Iranski dužnosnici također su rekli da je Teheran dobio poruke iz Bijele kuće posredstvom trećih zemalja.
„Zbog odluka koje su donijele najviše vlasti u zemlji nije poslan nikakav odgovor na njegove poruke“, rekao je visoki iranski dužnosnik za Drop Site. „Poruka je jasna: Iran je još jednom zatvorio prozor za izravne pregovore“, dodao je. „Ovlast za proglašenje prekida vatre pripada isključivo vrhovnom vođi države. To nije nešto o čemu bi ministar vanjskih poslova ili bilo koji drugi dužnosnik slao poruke stranim stranama.“
Na upit za komentar, glasnogovornik Bijele kuće poslao je Drop Siteu izjavu u kojoj se navodi:
„Radikalni, ljevičarski Drop Site News očito radi propagandu za iranski teroristički režim — a ovakvi izvještaji, temeljeni na čistoj fikciji i anonimnim izvorima, trebaju se odmah odbaciti. Iran ovom mediju plasira propagandu koju oni objavljuju kao činjenice. Operacija Epic Fury nastavit će se bez prekida dok predsjednik Trump, kao vrhovni zapovjednik, ne procijeni da su ciljevi operacije u potpunosti ostvareni.“
Witkoff nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. U nizu medijskih nastupa tijekom vikenda Araghchi je javno odbacio Trumpove tvrdnje. „Nikada nismo tražili prekid vatre, niti smo tražili pregovore“, rekao je za CBS u nedjelju. „Spremni smo braniti se koliko god bude potrebno.“
Jedan izvor, visoki iranski dužnosnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da američki pokušaji kontakta pokazuju da je Trumpova administracija podcijenila odlučnost Irana i sada traži izlaz iz sukoba.
„Tijekom proteklog tjedna dolazili su brojni izravni i neizravni zahtjevi za prekid vatre iz SAD-a“, rekao je. „Sada, kada vide da Iran ne odgovara, pokušavaju prikriti neugodnost iskrivljavanjem narativa u medijima.“
Dodao je da Iran neće prihvatiti sporazum koji bi ostavio mogućnost novih američkih i izraelskih napada.
„Sjedinjene Države očito traže privremeni prekid vatre kako bi procijenile rezultate dosadašnjih operacija i zatim kombinacijom diplomacije i pritiska ostvarile šire ciljeve unutar iranskog političkog sustava“, rekao je.
Istodobno, Trump i ministar obrane Pete Hegseth svakodnevno tvrde da su iranski raketni i dronovski kapaciteti gotovo uništeni. Tump je u ponedjeljak rekao: „Postigli smo 90-postotno smanjenje lansiranja balističkih projektila i 95-postotno smanjenje napada dronovima.“
Ipak, iranski napadi na američke baze i ciljeve u regiji te na Izrael nastavljaju se.
U međuvremenu su globalne cijene nafte i plina naglo porasle. Iran je zaprijetio da će napadati tankere povezane sa SAD-om i Izraelom koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine energentima. Promet nafte kroz tjesnac pao je na manje od 10 posto razine prije rata.
Aragči je rekao da tjesnac nije potpuno zatvoren, već samo za SAD i njegove saveznike. Teheran je također sugerirao da bi promet mogao biti dopušten ako se transakcije obavljaju u kineskim juanima.
Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da SAD dopušta iranskim brodovima prolazak kroz Hormuški tjesnac kako bi opskrbljivali svjetsko tržište.
Istodobno, američki predsjednik razmatra stvaranje međunarodne koalicije za zaštitu brodova u tjesnacu. Pentagon je odobrio brzo raspoređivanje najmanje 2.000 američkih marinaca, a Trump je pozvao NATO zemlje i Kinu da sudjeluju u misiji.
Neke zemlje, uključujući Njemačku, Grčku, Japan i Australiju, već su odbile sudjelovanje.
„Ovaj rat nema nikakve veze s NATO-om“, rekao je glasnogovornik njemačkog kancelara Stefan Kornelius.
Američki udari na iranski otok Harg, gdje se nalazi najvažniji iranski naftni terminal kroz koji prolazi oko 90 posto izvoza sirove nafte, potaknuli su nagađanja da SAD razmatra mogućnost zauzimanja otoka.
Iranski dužnosnici upozoravaju da bi to bila ozbiljna pogreška. „Napad na Kharg bio je pogreška, a njegovo zauzimanje bilo bi još veća“, rekao je Aragči. „Čekamo američke kopnene snage da uđu na naš teritorij, jer znamo kako se s njima suočiti.“
Iran tvrdi da će rat završiti tek kada bude siguran da se američko-izraelski napadi neće ponoviti.
„Kraj rata je u našim rukama“, rekao je general Mohsen Rezaei u intervjuu iranskoj televiziji. Kao uvjete za prekid vatre naveo je reparacije za štetu od bombardiranja, povlačenje američkih snaga iz Perzijskog zaljeva te sporazum koji bi uključivao Libanon i Irak uz potvrdu Vijeća sigurnosti UN-a.
Iranski dužnosnici kažu da je strategija Teherana dugotrajno iscrpljivanje protivnika kroz višestruke fronte i postupno povećavanje pritiska na američke i izraelske interese.
Prema iranskom Ministarstvu zdravstva, u američko-izraelskim napadima poginulo je više od 1.400 ljudi, a više od 18.500 je ranjeno, uključujući najmanje 223 žene i 200 djece.
U poruci upućenoj muslimanskom svijetu predsjednik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Larijani poručio je:
„Danas se sukob vodi između Amerike i Izraela s jedne strane te Irana, muslimanskih naroda i snaga otpora s druge. Na čijoj ste strani?“
