Danska: Europa bi treba razmotriti podršku Trumpu u osiguravanju slobodne plovidbe tankera kroz Hormuški tjesnac

Europa bi trebala biti otvorena prema podršci u osiguravanju slobodne plovidbe tankerima kroz Hormuški tjesnac, unatoč tome što kontinent ne podržava odluku SAD-a i Izraela o ratu s Iranom, rekao je u ponedjeljak danski ministar vanjskih poslova.
Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u nedjelju da njegova vlada razgovara s nekoliko zemalja o zaštiti brodova u plovnom putu koji je Teheran većinom blokiraoza promet tankera s naftom.
"Moramo se suočiti sa svijetom kakav jest, a ne kakav želimo da bude", rekao je u ponedjeljak danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen novinarima uoči razgovora u Bruxellesu s kolegama ministrima vanjskih poslova EU-a.
Tema bi se mogla pokrenuti i na samitu EU-a kasnije ovog tjedna. "Čak i ako nam se ne sviđa što se događa, mislim da je mudro biti otvoren prema tome može li Europa... na neki način doprinijeti, ali s ciljem deeskalacije", rekao je.
Dodao je da Danska još nije primila nikakav zahtjev za pomoć od SAD-a.
Pomorska nacija, domovina Maerska
Danska, dom kontejnerske brodarske tvrtke Maersk i drugih pomorskih skupina, 2024. godine poslala je fregatu u Crveno more kako bi sudjelovala u koaliciji predvođenoj SAD-om za zaštitu prometa od napada jemenskih militanata hutista.
"Danska je pomorska nacija i u svakom pogledu imamo interes osigurati slobodnu plovidbu", rekao je Rasmussen.
"Možda smo mala zemlja, ali smo velika pomorska nacija i moramo ostati otvoreni za ovo pitanje." Danska je prethodno pomagala kad su Sjedinjene Države tražile partnere za vojne operacije na Bliskom istoku, ali odnosi dviju zemalja pogoršali su se nakon Trumpovih opetovanih zahtjeva za američkom kontrolom nad Grenlandom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
