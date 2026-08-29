Island, nordijska zemlja s nešto manje od 400.000 stanovnika i članica NATO-a, suočava se sa sve većim pritiskom da ojača veze s europskim kontinentom. Promjeni raspoloženja pridonijele su sumnje u američku predanost sigurnosti Europe i Islanda, sve snažnije geopolitičko suparništvo na Arktiku te prijetnje Washingtona da će preuzeti kontrolu nad Grenlandom, arktičkim otokom zapadno od Islanda.