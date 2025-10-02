Istanbul pogodio potres magnitude 5,0

Potres magnitude 5,0 pogodio je u četvrtak zgrade u najvećem turskom gradu Istanbulu, zbog čega su neki ljudi pobjegli, rekli su Reutersu svjedoci i agencija za katastrofe AFAD.
Oglas
Epicentar u Mramornom moru
Potres magnitude 5,0 pogodio je u četvrtak zgrade u najvećem turskom gradu Istanbulu, zbog čega su neki ljudi pobjegli, rekli su Reutersu svjedoci i agencija za katastrofe AFAD.
AFAD je rekao da je epicentar podrhtavanja bio u Mramornom moru, jugozapadno od Istanbula, duž rasjeda koji se dugo smatrao rizikom za grad od 16 milijuna stanovnika.
[11:55:18 UTC] M4.2 (ön hazırlık) #deprem Türkiye'nın #Istanbul kentinden 51 km uzaklıkta tespit edildi. Akıllı telefonunuzdaki uyarıları almak için Deprem Ağı uygulamasını https://t.co/wURSHhnNT2 adresinden indirin pic.twitter.com/IGpKU8TsnD— Earthquake Network (@SismoDetector) October 2, 2025
Epicentar je zabilježen u sjeverozapadnoj provinciji Tekirdag u 14:55 sati po lokalnom vremenu (11:55 GMT).
Potres je bio na dubini od 6,71 kilometra (4,2 milje).
Guverner Istanbula Ali Yerlikaya rekao je da do sada nema izvješća o šteti u Istanbulu nakon potresa magnitude 5,0.
Mramorno more spaja Egejsko i Crno more.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas