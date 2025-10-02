Oglas

epicentar u mramornom moru

Istanbul pogodio potres magnitude 5,0

author
N1 Info
02. lis. 2025. 15:53
Screenshot / EMSC

Potres magnitude 5,0 pogodio je u četvrtak zgrade u najvećem turskom gradu Istanbulu, zbog čega su neki ljudi pobjegli, rekli su Reutersu svjedoci i agencija za katastrofe AFAD.

Epicentar u Mramornom moru

AFAD je rekao da je epicentar podrhtavanja bio u Mramornom moru, jugozapadno od Istanbula, duž rasjeda koji se dugo smatrao rizikom za grad od 16 milijuna stanovnika.

Epicentar je zabilježen u sjeverozapadnoj provinciji Tekirdag u 14:55 sati po lokalnom vremenu (11:55 GMT).

Potres je bio na dubini od 6,71 kilometra (4,2 milje).

Guverner Istanbula Ali Yerlikaya rekao je da do sada nema izvješća o šteti u Istanbulu nakon potresa magnitude 5,0.

Mramorno more spaja Egejsko i Crno more.

