Analitičar o vojnoj spremnosti Europe: U ovome je daleko naprednija od drugih

Vojni analitičar Ivica Mandić gostovao je kod Ivana Hrstića u emisiji N1 Studio uživo. Komentirali su naputak iz Bruxellesa kojim se građane potiče na spremnost u slučaju ratne opasnosti i sigurnosno obrambene kapacitete Europske unije.

Europska komisija je u srijedu predstavila strategiju za pripravnost EU-a u slučajevima prirodnih katastrofa, kibernetičkih napada, geopolitičkih kriza i u kojoj poziva građane da osiguraju nužne zalihe za najmanje tri dana što je već uobičajena praksa u nekim skandinavskim zemljama.

Vojni analitičar Ivica Mandić ističe da se opomena Bruxellesa ne odnosi samo na moguće ratne uvjete, nego i mirnodopski period, u smislu izbijanja primjerice, lokalnih kriza.

“Bruxelles je od Hladnog rata pa do danas – spavao. Ne sjećam se da je ikad u povijesti zapadna europa toliko dugo živjela u miru. Najsretniji ljudi na svijetu su Finci bez obzira na to što rade i razumiju ogroman dio vojnog potencijala”, govori Mandić.

A što kad se Bruxelles probudi?

“To prouzročuje određene reakcije čisto zato što je dotada spavao. Sad je odjedanput došlo vrijeme da ste za vlastitu obranu zaduženi vi i nitko drugi. Hrvatska do prije dvije-tri godine nije napravila ništa po pitanju vojske”, tvrdi vojni analitičar.

Što je s europskim naoružanjem i gdje je tu Hrvatska?

Mandić kao primjer uzima Airbus: “Prije 30 godina nisu bili ništa, sada su prva kompanija na svijetu. Ta ideja dugo stoji u Europi – da se ujedini vojna industrija. Najbolje svjetsko istraživanje u smislu bliske protuzračne obrane je radila Savezna Republika Njemačka. Sad je taj sustav provjeren u smislu, na korištenju je u Ukrajini i to je vrlo značajno. Europa nije netko s kim ćete se igrati – ona ima intelektualni, znanstveni potencijal. Treba u tom smislu gledati nastojanje Europe da znanstveni potencijal upotrijebi u kontekstu hladne fuzije. Ona je u tome od svih daleko najdalje”, otkriva.

Što se tiče američkog naoružanja, vojni analitičar kaže kako nije poklonik da se na temelju jedne administracije prosuđuje čitav narod. “Problem kohezije saveza EU-a ili NATO-a je gravitacijsko središte – ako se ono kao takvo sruši, onda čitav savez prestaje funkcionirati”, napominje.

Trumpova administracija: Apsolutno podkapacitirani

Dodaje da je dojam struke da se jedan dio američkog establishmenta uhvatio populizma u najgorem smislu riječi i da se u smislu najviših dužnosnika Trumpove administracije ne radi o wunderkindovima pa čak ni o “kompetentnim ljudima.”

“Dapače, radi se apsolutno podkapacitiranim ljudima. Prošli ministar obrane general Mattis – uvreda je uopće uspoređivati. Dečki se igraju nečega što će jedan dan doći na naplatu”, govori. Osvrnuo se i na sigurnosni fijasko prilikom kojeg je uredniku američkog Atlantica na mobitel preko Signala došao ratni plan napada na Jemen.

“Nije loše da je afera s curenjem informacija došla na vidjelo naprosto da bi europski čelnici, političari i javnost znali što se iza brda valjda”, rekao je.

Napominje da SAD, usprkos tome što je Hrvatska dala natječaj, nije ponudila Hrvatskoj nijedan dvomotorni zrakoplov. “Najveću manevarsku moć ima zrakoplovstvo. Iz toga se desio projekt Patriot koji je potpouno nenaoružan u principu i s kojim u ozbiljnom ratu ne možete mnogo. Europa ima potencijal, iako je malo trošila na obranu i ima deficite u sposobnosti, donijela racionalnu odluku da će to nadopuniti, a to podrazumijeva integraciju Europske unije u tom pogledu”, pojašnjava i napominje da će s tim trendom doći do opadanja nabavke američkog oružja.

Ističe i zanimljiv podatak: “Dvije trećine novaca koje je Europa izdvajala za vlastitu obranu išlo je SAD-u.”

