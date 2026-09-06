MIROVNI IZASLANICI
Izaslanici Kushner i Witkoff u Kijevu zbog pokušaja okončanja rata
Američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff su se sastali u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim nakon što je administracija američkog predsjednika kazala kako želi obnoviti nastojanja da se okonča četveroipolgodišnji rat u Ukrajini.
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Kushner i Witkoff su u Kijev stigli iz Moskve gdje su u subotu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom vodili trosatne razgovore, no čini se da nije došlo do napretka kada je posrijedi sukob, ističe Reuters.
Prethodni krugovi mirovnih pregovora uz posredovanje SAD-a, koje je potaknuo predsjednik Donald Trump, čovjek koji je u kampanji obećao brzo okončanje rata, dali su malo rezultata.
U petak je kazao kako Sjedinjene Države imaju nov prijedlog, no nije objavio pojedinosti o tomu.
Putin je subotnji sastanak opisao "vrlo korisnim", dok je dužnosnik Bijele kuće Reutersu rekao da će sljedeći koraci biti objavljeni u predstojećim tjednima.
Dvojica izaslanika s ukrajinskim predsjednikom i ostalim visokim dužnosnicima sastali su se u središtu Kijeva.
Zelenski, koji vjeruje da će Washington biti ključan za bilo koji mirovni sporazum, rekao je kako postoji prilika da se postigne mir prije nego što se SAD počne fokusirati na sljedeće predsjedničke izbore iduće ljeto.
U objavi na društvenim mrežama prije dolaska izaslanika, Zelenskij je napisao kako je održao pripremni sastanak sa svojim pregovaračkim timom, istaknuvši da Ukrajina želi okončati rat.
"Trebaju nam sigurnosna jamstva. Treba nam dostojanstven poslijeratni mir. Naši su prijedlozi već sastavljeni", rekao je.
Izvor upoznat s tim pitanjem Reutersu je rekao da su u nedjelju u Kijevu i britanski, francuski i njemački savjetnici za nacionalnu sigurnost, no izvor nije precizirao kojim će sastancima prisustvovati.
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