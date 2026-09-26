VIDEO / "Komunjare!", "Sotonisti!", "Pedofilčine!": Incidenti na prvom Hodu za život u Puli

"Od priča o brojnim pravima ostaje istina da je pravo na život temeljno ljudsko pravo i preduvjet svih drugih ljudskih prava. Pobačaj nije nikakvo 'rješenje problema' - to je usmrćivanje vlastitog djeteta i drama savjesti, s posljedicama koje žena nosi cijeli život. O tome se šuti, a šutnja je još jedna rana. Svaka žena zaslužuje znati istinu i imati podršku da izabere život", poručili su organizatori.