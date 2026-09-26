SUKOB S PROTUPROSVJEDNICIMA
VIDEO / "Komunjare!", "Sotonisti!", "Pedofilčine!": Incidenti na prvom Hodu za život u Puli
Prvi Hod za život održan u Puli prošao je uz prosvjede i incidente, a organizatori su zbog blokade dijela planirane trase morali promijeniti put do Foruma.
Neformalna inicijativa mladih Puležanki i Puležana, koja je organizirala protuprosvjed, nakon događaja iznijela je i niz optužbi na račun pojedinih sudionika Hoda za život i zaštitara, prenosi istarski.hr.
Otpor Hodu za život počeo je već tijekom okupljanja sudionika oko deset sati na pulskoj tržnici. U okolnim ulicama čuli su se bubnjevi, dok su protuprosvjednici duž trase postavili transparente kojima su isticali pravo na reproduktivni izbor.
Među porukama su bili natpisi "Marš iz moje maternice" i "Prisjela mi kava od vašeg lažnog morala", a na pločnicima su se pojavili stencili "Pravo na pobačaj" i "My body, my choice". Na Portarati je postavljen i transparent "U Puli hodamo za Kaštijun", kojim su aktivisti pitanje reproduktivnih prava povezali s problemom gospodarenja otpadom.
Povorka je zaustavljena na kraju Ulice Sergijevaca, gdje je skupina mladih sjela na tlo i onemogućila joj prolazak. Protuprosvjednici su u naknadnom priopćenju naveli da je riječ o organiziranoj akciji kojoj su se pridružili i pojedini prolaznici.
Policija je sudionike blokade zadržala desetak minuta, bez uporabe sile, nakon čega su pušteni. Budući da Hod za život nije mogao nastaviti planiranom trasom, povorka je promijenila smjer i do Foruma stigla zaobilaznim putem. U povorci je bila i nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić, koja je tijekom događaja komunicirala s rukovoditeljima policije.
Uvrede i prijetnje
Neformalna inicijativa mladih Puležanki i Puležana nakon skupa ustvrdila je da su pojedini sudionici Hoda za život i neki zaštitari protuprosvjednicima upućivali uvrede te prijetnje fizičkim napadima i silovanjem.
Prema njihovim tvrdnjama, među uvredama koje su im upućivali zaštitari bile su "Pičke!", "Komunjare!", "Sotonisti!" i "Pedofilčine!". Tvrde i da su pojedini sudionici povorke prijetili fizičkim obračunom.
Protuprosvjednici su u priopćenju posebno ukazali na, kako smatraju, nesklad između poruka organizatora i ponašanja dijela ljudi na skupu. Naveli su da su se s pozornice na Forumu istodobno slale poruke o ljubavi, životu i dostojanstvu, dok su njima, prema njihovim tvrdnjama, upućivane uvrede i prijetnje. Upravo su taj kontrast istaknuli kao jedan od glavnih dojmova događaja.
Organizatori Hoda za život skup su održali pod geslom "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!" te su zatražili zakonsku zaštitu života od začeća. Protuprosvjednici su poručili da se pitanje reproduktivnih prava ne može svoditi na parole, već da mora obuhvaćati i stvarnu dostupnost zdravstvene skrbi.
"Nećemo odustati ni posustati"
Organizatori su prije održavanja skupa najavili da će se Hod za život ove godine prvi put održati i u Puli. Prema njihovim navodima, tijekom godine skupovi se održavaju u ukupno 19 hrvatskih gradova, a jedan od glavnih zahtjeva su zakonske promjene kojima bi se život štitio od začeća.
"Od priča o brojnim pravima ostaje istina da je pravo na život temeljno ljudsko pravo i preduvjet svih drugih ljudskih prava. Pobačaj nije nikakvo 'rješenje problema' - to je usmrćivanje vlastitog djeteta i drama savjesti, s posljedicama koje žena nosi cijeli život. O tome se šuti, a šutnja je još jedna rana. Svaka žena zaslužuje znati istinu i imati podršku da izabere život", poručili su organizatori.
Koordinatorica prvog Hoda za život u Puli Ana Cukon također je poručila da organizatori neće odustati od zahtjeva za zakonskom zaštitom života od začeća.
"Okupili smo se danas ovdje jer nećemo odustati ni posustati u borbi za život najnezaštićenijih, najnježnijih i najranjivijih među nama - nerođenog djeteta! Čuli smo ovogodišnje geslo: Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom! Tražimo da pravedne politike i zakoni štite život svakoga čovjeka. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća", rekla je Cukon.
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