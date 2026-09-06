Putin više od tri sata s Trumpovim izaslanicima: "Razgovori su bili iznimno korisni za obje strane"

Između Rusije i Ukrajine i dalje postoji golem jaz po pitanju načina okončanja rata, najsmrtonosnijeg u Europi od Drugog svjetskog rata. Izvor blizak Kremlju, koji je govorio prije nego što su se pojavila izvješća o posjetu Trumpovih izaslanika, rekao je da je Putin i dalje odlučan u namjeri da zauzme još teritorija.