STAV MOSKVE
Putin više od tri sata s Trumpovim izaslanicima: "Razgovori su bili iznimno korisni za obje strane"
Ruski predsjednik Vladimir Putin je održao više od tri sata duge, "iznimno korisne" razgovore s dvojicom američkih izaslanika koji nastoje postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je dužnosnik Kremlja, no nije naznačio da je došlo do ikakvog pomaka.
Savjetnik Kremlja Jurij Ušakov rekao je da su Amerikanci Steve Witkoff i Jared Kushner "iznijeli niz ideja o mogućim načinima postizanja nagodbe", pritom ne navodeći o kakvim je idejama riječ.
Ušakov je dodao da je Putin američkim izaslanicima poručio kako Rusija ostvaruje "stvaran napredak" na bojišnici i da je uvjerena u svoje ciljeve, naglasivši nužnost rješavanja "svih temeljnih uzroka sukoba".
Riječ je o izjavama kakve je Moskva opetovano davala tijekom rata koji traje već više od četiri i pol godine. Witkoff i Kushner, koji su u ime predsjednika Donalda Trumpa prvi put od siječnja boravili u posjetu Moskvi, nisu dali nikakav komentar.
"Razgovori su nadmašili puku razmjenu stajališta o rješavanju ukrajinske krize. Detaljnije se raspravljalo o gospodarskim pitanjima te potencijalnim velikim rusko-američkim projektima od obostrane koristi", rekao je Ušakov.
"Općenito govoreći, može se reći da su pregovori bili pravovremeni i iznimno korisni za obje strane."
Putinov izaslanik za ulaganja Kiril Dmitrijev nakon toga je na platformi X objavio da je riječ bila o "važnom mirotvornom posjetu". I on i Ušakov bili su nazočni sastanku.
U izjavi danoj na televiziji na početku razgovora, Putin je pohvalio Trumpove napore usmjerene na okončanje rata.
Sad putuju u Ukrajinu
Američki predsjednik u petak je nagovijestio da Washington ima novi prijedlog za okončanje rata, no nije iznio pojedinosti. Američki izaslanici su iz Moskve otputovali ubrzo nakon razgovora, a u nedjelju bi se u Kijevu trebali sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ranije je izjavio da je Putin naredio ruskoj vojsci da tri dana ne napada Kijev zbog njihova posjeta.
Tijekom proteklih deset dana Rusija je danonoćno zasipala ukrajinski glavni grad projektilima i bespilotnim letjelicama, uključujući napad u petak na sjedište sigurnosne službe SBU. Ukrajina je tijekom ljeta zadala ozbiljne udarce ruskim rafinerijama, naftnim terminalima i skladištima internetskog trgovca Wildberriesa, nastojeći Moskvi povećati cijenu nastavka rata.
Zelenski je izjavio da je Kijev spreman suzdržati se od napada na Moskvu do ponedjeljka.
Između Rusije i Ukrajine i dalje postoji golem jaz po pitanju načina okončanja rata, najsmrtonosnijeg u Europi od Drugog svjetskog rata. Izvor blizak Kremlju, koji je govorio prije nego što su se pojavila izvješća o posjetu Trumpovih izaslanika, rekao je da je Putin i dalje odlučan u namjeri da zauzme još teritorija.
"Nema izgleda za postizanje dogovora o crti bojišnice sve dok Putin ne dovrši zauzimanje preostalog dijela regije Donjeck", rekao je izvor za Reuters, dodajući da je čelnik Kremlja uvjeren, na temelju izvješća svojih zapovjednika, da će se to dogoditi do kraja godine.
Zapadni vojni analitičari takvu mogućnost smatraju malo vjerojatnom s obzirom na spor tempo napredovanja Moskve. Ukrajina odbija prepustiti teritorij koji je uspješno obranila uz ogromne žrtve te takve uvjete smatra jednakima kapitulaciji.
Kremlj je u petak poručio da je stajalište koje je Putin iznio u govoru prije dvije godine - da bi Ukrajina trebala ustupiti cjelokupni teritorij četiriju regija na koje Rusija polaže pravo i odustati od plana za ulazak u NATO - „nepokolebljivo”.
Od posljednjih mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine u veljači, održanih uz posredovanje SAD-a, obje su strane intenzivirale zračne napade velikog dometa duboko u teritoriju protivnika, a došlo je i do eskalacije rata na moru
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