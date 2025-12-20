Izraelska vojska ubila šest Palestinaca, uključujući bebu, u školi u Gazi: "Ovo nije primirje, ovo je pokolj"

Palestinska civilna zaštita navela je u priopćenju da su izraelske snage pucale preko linije primirja na koju su se povukle, usmrtivši Palestince i ranivši još nekoliko osoba. Dodali su da su tijela mogli izvući tek nakon koordinacije s Ujedinjenim narodima, kako bi osigurali da i sami ne budu izloženi izraelskoj vatri, piše Guardian.