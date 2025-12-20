Oglas

sklonište za raseljene

Izraelska vojska ubila šest Palestinaca, uključujući bebu, u školi u Gazi: "Ovo nije primirje, ovo je pokolj"

N1 Info
20. pro. 2025. 21:54
Mohamed Al-Nather mourns his father and his 4-month-old brother Ahmed during the funeral of Palestinians killed in an Israeli strike on Friday,
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Izraelska vojska u petak je ubila šest Palestinaca, uključujući bebu, koji su se nalazili u školi koja je služila kao sklonište za raseljene osobe u gradu Gazi, priopćili su bolnički dužnosnici. Tim napadom broj Palestinaca koje je Izrael ubio od stupanja na snagu primirja u listopadu porastao je na 401.

Palestinska civilna zaštita navela je u priopćenju da su izraelske snage pucale preko linije primirja na koju su se povukle, usmrtivši Palestince i ranivši još nekoliko osoba. Dodali su da su tijela mogli izvući tek nakon koordinacije s Ujedinjenim narodima, kako bi osigurali da i sami ne budu izloženi izraelskoj vatri, piše Guardian.

Deseci ljudi okupili su se u bolnici u gradu Gazi kako bi oplakivali ubijene, pri čemu je ispred bolnice bilo položeno pet vreća s tijelima, dok je jedan muškarac u naručju držao dojenče umotano u bijeli pokrov.

„Ovo nije primirje, ovo je pokolj“, rekao je Nafiz al-Nader, koji je svjedočio napadu, poručivši agenciji France-Presse da želi da se krvoproliće zaustavi. Drugi svjedok rekao je da je granatiranje izbilo bez upozorenja u petak navečer, pogodivši školu.

Linija primirja odnosi se na područje do kojeg su se izraelske snage povukle prema uvjetima listopadskog sporazuma o primirju. Ona je na kartama označena dugom žutom linijom i na terenu fizički obilježena žutim betonskim markerima. Izraelske snage i dalje kontroliraju oko 53 posto teritorija te redovito provode zračne napade u područjima koja ne zauzimaju.

Ubojstva u petak najnovija su u nizu izazova primirju, koje je sada u trećem mjesecu, a posrednici ga nastoje pogurati prema drugoj fazi. Prva faza primirja predviđala je prekid neprijateljstava između Hamasa i Izraela, povlačenje izraelskih snaga na žutu liniju te povećanje humanitarne pomoći Gazi, koja je ranije ove godine zapala u glad zbog izraelskih ograničenja pomoći.

Druga faza primirja trebala bi dovesti do trajnog mira u Gazi, no posrednici prvo moraju riješiti dublje nesuglasice između Hamasa i Izraela. Izrael uvjetuje da Hamas položi oružje i preda vlast civilnom prijelaznom tijelu, uz raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazi, dok bi se Izrael u potpunosti trebao povući iz tog područja.

Prema podacima ministarstva zdravstva Gaze, u izraelskom ratu protiv tog teritorija ubijeno je više od 70.925 Palestinaca, od čega je oko polovice bilo žena i djece. Očekuje se da će broj poginulih rasti kako se budu pronalazila nova tijela pod ruševinama.

Velik dio civilne infrastrukture i stambenih objekata u Pojasu Gaze sravnjen je sa zemljom izraelskim bombardiranjem.

Istražno povjerenstvo Ujedinjenih naroda, Amnesty International i Human Rights Watch naveli su da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze — što Izrael poriče.

Civilne žrtve Gaza Genocid u Gazi Kršenje primirja Pojas Gaze cionizam izrael blokira humanitarnu pomoć

