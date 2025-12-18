FOTO / Izraelski doseljenici "upali" u Gazu pa podigli zastavu: Vojska ih ekspresno evakuirala

Pripadnici izraelskog pokreta Nahala pohvalili su se da je "izraelska zastava u Gazi podignuta prvi put od masakra 7. listopada" te je poručila da to područje mora biti isključivo pod izraelskom kontrolom. Taj nezakoniti potez zaustavila je izraelska vojska (IDF).
Oglas
Naime, skupina civila povezanih s pokretom Nahala je prešla u Gazu u sklopu prosvjeda kojim traže ponovno izraelsko naseljavanje tog područja, no ubrzo je evakuirana s tog područja.
"Nekoliko izraelskih civila prešlo je granicu s izraelskog teritorija u Pojas Gaze. Civili su bili pod stalnim nadzorom Izraelskih obrambenih snaga (IDF). Postrojbe IDF-a koje su se nalazile na tom području upućene su na mjesto događaja i vratile su civile na izraelski teritorij", priopćio je IDF, prenosi Yahoo.
"Ovaj teritorij neće biti predan Amerikancima"
Vojska je dodala da je na drugoj lokaciji duž sigurnosne ograde između Izraela i Gaze zabilježen još jedan pokušaj prelaska.
"Snage IDF-a i izraelske policije upućene su na mjesto događaja i spriječile su njihov ulazak u Pojas Gaze", stoji u priopćenju.
Iz pokreta Nahala ponovno su poručili da je "izraelska zastava u Gazi podignuta prvi put od masakra 7. listopada" te da područje mora ostati isključivo pod izraelskom kontrolom.
"Gaza neće biti predano Amerikancima niti bilo kojoj drugoj stranoj sili", naveli su i potvrdili da negiraju pravo Palestinaca na taj teritorij, što je protivno politici Izraela, ali i drugih država uključenih u ovo pitanje.
Predsjednica pokreta Nahala Daniella Weiss s time se ne slaže.
"Upravo u ovim danima moramo jasno i glasno reći ono što je očito - Gaza pripada narodu Izraela. Moramo odmah započeti s naseljavanjem Gaze. To je pravedan i ispravan zahtjev koji ima snažnu potporu velike većine javnosti u Izraelu."
Pokret Nahala je također poručio da je drugi pokušaj podizanja zastave na jugu Gaze bio "uspješan".
"Obitelji naseljeničkih jezgri pokreta Nahala, zajedno s drugim aktivistima, podigle su zastavu u blizini ruševina naselja Morag na jugu Pojasa Gaze", navodi se u priopćenju.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas