Učitelj glazbe koristi neumoljivu zvučnu kulisu rata u Gazi kao oblik otpora Izraelu

Učitelj glazbe u Gazi pronašao je način kako pomoći ljudima oko sebe da se nose s neumornim i zastrašujućim zvukovima te strašnim posljedicama izraelskog genocidnog rata.
Neprekidno zujanje izraelskih dronova nad glavama stanovnika Gaze traje mnogo prije nego što su počeli stalni rafali i eksplozije od početka izraelskog rata protiv opkoljenog pojasa, piše Al Jazeera.
„U Gazi nema bijega od stvarnosti rata“, rekao je novinar Al Jazeere Ibrahim al-Khalili, izvještavajući iz grada Gaze, gdje vladaju eksplozije zgrada i kaos, a očajni ljudi pokušavaju pobjeći od pucnjave na mjestima za distribuciju hrane.
Tim užasima pridružuje se i stalna buka izraelskih dronova, rekao je, zastavši da posluša zvuk letjelice iznad sebe.
Al-Khalili je dodao kako su dronovi nadlijetali Gazu godinama prije napada koje je Hamas poveo 7. listopada 2023. na jug Izraela, a koji su potom doveli do izraelskog rata.
Mnogi Palestinci koji žive u gradu Gazi zvuk dronova smatraju nepodnošljivim. „To nije samo nadzor. To je psihološki rat – buka namijenjena da uznemiri, da slomi ljude“, objasnio je.
Još prije trenutnog rata, izvješće organizacije Save the Children iz 2022. pokazalo je da četiri od petero djece u Pojasu Gaze pati od depresije, tuge i straha, uzrokovanih izraelskom blokadom tog teritorija.
Međutim, učitelj glazbe Ahmed Abu Amsha pronašao je kreativan način kako pomoći onima koji osjećaju tjeskobu zbog prijetećeg zujanja iznad glava – pretvarajući taj zvuk, namijenjen mučenju, u nešto pozitivno: pjesmu.
„Moramo ga pretvoriti u nešto dobro i zato pjevamo“, rekao je Abu Amsha, dodavši da grupa često snima videe dok pjeva i objavljuje ih na Instagramu. „Ideja tih video-pjesama jest pretvoriti zvuk rata u glazbu i učiniti ga nečim lijepim.“
Videozapisi podijeljeni na njegovu Instagram profilu, koje su pogledale tisuće ljudi, nisu stvoreni s ciljem umjetničkog izražaja, već kako bi se odbilo „dopustiti stroju – napravljenom da nadzire i zastrašuje – da definira što znači živjeti“ u Gazi, rekao je al-Khalili. To je oblik otpora.
Izrael je od 7. listopada 2023. u svom ratu protiv Gaze ubio više od 63.370 ljudi i ranio gotovo 160.000.
„Ova ideja proizašla je iz onoga što živimo, iz onoga što ovdje trpimo“, kazao je Abu Amsha. „Kad imamo [aktivnost] drona ovdje, djeca mi kažu: ‘Učitelju, umorni smo od ovog dosadnog zvuka’, a ja im kažem: ‘Ne, moramo pjevati s njim.’“
